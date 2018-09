Pääkirjoitus: Lappeenrannan teatterin johtoon kaivataan jämäkkää kehittäjää

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja vaihtuu ensi kesänä. Vuodesta 2015 uutta teatteria johtanut Timo Sokura ei käytä toista optiovuottaan, vaan jättää toimen seuraajalle.

Kaupungin työryhmä haastattelee valitsemansa ehdokkaat syyskuun loppuun mennessä. Tositoimiin uusi johtaja pääsee ensi vuoden elokuussa.

Tehtävään haki nyt vain yhdeksän ihmistä. Edelliskierroksella saldo oli sentään 14. Silloin houkuttimena oli toki upouusi ja valtakunnan kiinnostusta herättänyt teatteritalo. Toisaalta esimerkiksi Mikkelissä vastaava haku tuotti huhtikuussa 23 hakemusta.

Kokemuksen perusteella ykköshakijalta vaikuttaa IIris Rannio, joka on aiemmin johtanut Rauman kaupunginteatteria. Hän haki tehtävään jo edelliskierroksella, jolloin hän oli kulttuuritoimenjohtajan ja osan henkilöstöstä suosikki. Sitoutumisestaan Rannio on viestinyt sen jälkeenkin: jäätyään rannalle taannoisesta valinnasta Rannio tuli kuitenkin paikkakunnalle ohjaajaksi.

Hänen kohdallaan ainakin tiedetään, mitä on tarjolla. Ei ehkä suurta uudistajaa, mutta todennäköisesti rauha henkilöstön ja johdon kesken. Muiden hakijoiden työkokemus on sellaista, että on mahdoton etukäteen arvailla, mikä heidän johtamiskykynsä on. Kenties kaupungilla on mahdollista selvittää tätä vaikka testaamalla etukäteen.

Erikoista prosessissa oli, että johtajaa haettiin passiivisesti tavallisella työpaikkailmoituksella. Alan ihmisistä olisi voinut löytyä joukkoon nousevia, nuoria johtajakykyjä, jos rekrytointia olisi tehty aktiivisemmin.

Teatterin talous ei tällä hetkellä ole kriisissä, mutta suurta väljyyttäkään ei ole. Yleisömäärä on Sokuran aikana ollut selvästi edeltäjää parempi. Silti uuden talon vuokrat ovat pitäneet huolen, että produktioita on pitänyt tehdä suu säkkiä myöten. Tämän kanssa varmasti myös tuleva johtaja kamppailee.

Teatterin puitteet ovat nyt sen verran hyvät, että voi vain toivoa ammattitaitoista vetäjää. Toivottavasti hänellä on kyky jämäkkään johtamiseen, mutta myös kunnianhimoa ja intoa kehittämiseen.

Eeva Sederholm

