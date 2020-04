Pääkirjoitus: Imatran yllätysveto koulun myymisestä on onnistunut, jos osaamista riittää

Imatran kaupunki osaa yllättää. Maakunnassa ovat vielä tuoreessa muistissa kaupungin vuonna 2018 tekemät kiinteistökaupat Attendon kanssa, jossa Imatra tyhjensi käytännössä kerralla laarinsa sote-kiinteistöistä. Seinät Honkaharjun sairaalaa myöten vaihtoivat omistajaa 21 miljoonan euron kaupassa.

Nyt ovat vuorossa koulurakennukset. Imatran kaupunki on myymässä toimitilayhtiönsä kautta viime syksynä käyttöönotetun Vuoksenniskan koulun uudisrakennuksen ruotsalaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ab:lle. 10,8 miljoonan euron kauppaa kaupunki vauhdittaa 20 vuoden vuokrasopimuksella.

Sinällään kansainvälisen yhtiön kiinnostus suomalaisiin kiinteistöihin ei ole uutta. Ulkomaiset sijoittajat vastasivat jo vuonna 2018 kahdesta kolmasosasta tehdyistä kiinteistökaupoista. Suurin kiinnostus on kohdistunut pääkaupunkiseutuun, mutta nyt myös maakunnat houkuttelevat.

Pitkään jatkuneena matalien korkojen aikana sijoittajat ovat etsineet vakaan tuoton kohteita. Juuri sellaisia ovat julkiset kiinteistöt. Kysyjiä on riittänyt myös Lappeenrannassa, jossa etenkin Imatran sote-kiinteistökaupan jälkeen arvioitiin tilannetta uudelleen. Kiinnostuksesta huolimatta asiat eivät ole edenneet kauppoihin asti. Varovaisuus voi olla myös viisautta, sillä erilaisista omistusmalleista karttuu jatkuvasti koko maan tasolla enemmän kokemusta.

Kun kyseessä on kunnan ydintoimintaan kuuluvia omistuksia, tiedolla ja taidolla on suuri merkitys. Suuriin summiin ja pitkiin vuokrasopimuksiin sisältyy runsaasti riskejä. Myymällä kiinteistönsä kunta siirtää rakennusaikaisen velan sekä mahdolliset käyttöön liittyvät ongelmat ostajan harteille. Jos tämä on osattu ennakoida ja laskea oikein sopimusta tehdessä, yhtälö on veronmaksajan kannalta onnistunut.

mari.pajari@kaakonviestinta.fi