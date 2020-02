Pääkirjoitus: Kesän sää on vielä täysi arvoitus

Kuluvan talven erikoistakin erikoisempi sää on saanut monet pohtimaan ensi kesää ja etenkin sen lämpötiloja.

Hokema siitä, että vuotuinen keskilämpötila ei Suomessa vaihtele kuin asteen molemmin puolin, ennustaisi tulevasta kesästä vähintäänkin koleaa eteläisemmässä Suomessa.

Kesän lämpöä ja poutapilviä odottavia tieto ei ilahduta. Toisaalta kansan ennustuksen mukaan leuto talvi tietäisi kuumaa kesää. Leudolla talvella ja kuumalla kesällä ei kuitenkaan ole tieteellistä yhteyttä. Ilmatieteen laitoksen mukaan sellaista vastaavuutta ei talven ja kesän säiden kesken ole koskaan löydetty.

Ilmatieteen laitokselta myös muistutetaan, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään, eikä tulevan kesän säästä voi tieteellisesti kertoa vielä mitään. Vuotuisista säistä juuri kesä on vielä kaikkein vaikeimmin ennustettava.

Lämmintä ja aurinkoista kesää voidaan siten huoletta odottaa tai ainakin toivoa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitossa sen sijaan ollaan huolissaan talven säästä. Ennakkotietojen mukaan tammikuussa on hukkunut yhdeksän ihmistä. Määrä on seitsemän henkilöä suurempi kuin viime vuoden tammikuussa.

Hukkumisista peräti neljä tapahtui Itä-Suomessa, ja suurin syy oli jäihin vajoaminen.

Huolestuttavinta tilanteessa on se, että varsinainen pilkkikausi on vasta alkamassa. Uima- ja hengenpelastusliitto muistuttaakin, että jäätilannetta ei näe kalenterista. Jos jäille tekee mieli, on hyvä tuntea vesistö ja muun muassa sen virtaukset.

Jäät ovat edelleen keskimääräistä heikompia etelä- ja keskiosassa Suomea, ja jokijäät jopa erittäin heikkoja. Merillä jäät ovat myös selvästi ajankohdan keskiarvoa ohuempia.

Erikoinen talvisää on koitellut monella tavalla ja samalla muistuttanut meitä siitä, että olipa sää millainen hyvänsä, sen ehdoilla on elettävä kaikissa tilanteissa.