Pääkirjoitus: Kevytautojen matka voi tyssätä — Harmituksesta huolimatta EU:n komission esittämä kritiikki pitää ottaa vakavasti

Turvattomiksi todetut mopoautot on ollut tarkoitus korvata kevytautoilla marraskuun alusta, jolloin asiaa koskevan lain piti astua voimaan. Kevytautoille on tullut viime hetkillä mutka matkaan, kun EU:n komissio on esittänyt huolensa niiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen.

Eduskunta hyväksyi lain kevytautoista selvällä enemmistöllä viime vuonna. EU:n asiaa koskevat huomautukset olivat jo tuolloin tiedossa, mutta ne sivuutettiin. Nyt EU on terävöittänyt kritiikkiään. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on mahdollista, että koko laki joudutaan kumoamaan.

Tällainen viime hetken puuttuminen asiaan ei anna kovin hyvää kuvaa valmistelusta ja hallinnosta. Lain voimaanastumista odoteltaessa mopoautojen kauppa on pysähtynyt ja ala on valmistautunut kevytautojen tuloon. Nyt tuo kaikki on valumassa hukkaan.

Kiusallisesta tilanteesta huolimatta komission kritiikki pitää ottaa vakavasti. Kun hentokorinen mopoauto on onnettomuuksissa ollut vaarallinen lähinnä sen kuljettajalle ja matkustajille, niin kevytautoissa vaaran suunta kääntyy muihin tielläliikkujiin. Nimestään huolimatta kevytautot ovat tavallisia autoja, joiden nopeutta on rajoitettu. Törmäyksissä ne voivat aiheuttaa suurta vahinkoa. Aiheellisesti voi epäillä, pysyykö kevytauto aina 15-vuotiaan ajajansa hallinnassa.

Kevytautojen nopeutta rajoitetaan elektronisesti 60 kilometriin tunnissa. Komissiossa pelätään, että rajoitinta voidaan peukaloida nopeuksien kasvattamiseksi. Kevytautot parantavat nuorten liikkumismahdollisuuksia etenkin maaseudulla, mutta turvallisuudesta ei silti pidä liiaksi tinkiä.

Markku Kumpunen

