Kaupunginjohtajan paikka on perinteisesti ollut kunnallisen herrahissin ylin kerros. Kunnantalojen alemmista viroista siirrytään kunnanjohtajiksi. Nohevimmat tekijät jatkavat tästä ensin pienempien, ja lopulta isompien kaupunkien johtoon. Etenkin suurkaupungeissa organisaation koko ja alaisten määrä on niin suuri, että vastuun ottaminen kokonaisuudesta vaatii järjestelmän sekä pelisääntöjen tuntemisen.

Imatran torstaina päättynyt kaupunginjohtajahaku osoittaa, että maailma on muuttunut. Ainakaan Vuoksen varrelta ei kannuksia uralle haluta. 16 hakijan joukossa kuntapuolen osaaminen oli hämmentävän ohutta.

Imatra voisi kokoluokaltaan olla juuri sellainen kaupunki, jossa hyvin tehty työ edesauttaisi urakehitystä. Hakuilmoituksen aneemisuudestakaan ei kaupunkia voi syyttää. Rekrytointia rummutettiin somekanavilla vilkkaasti jaetulla videolla. Tempauksen tavoitteet lienivät markkinoinnilliset ja sellaisiksi ne myös jäivät. Koviin nimiin videon letkeä rytmi ei tarttunut.

Hakijajoukko osoittaa, että taustatyötä on tehty. Imatralla on koko kaupungin olemassaolon ajan ollut SDP-taustainen kaupunginjohtaja yhtä vuotta lukuunottamatta. Haastatteluihin eteni nytkin kaksi puolueaktiivia.

Juuri tuo yksi vuosi voi nostaa seinän poliittiselta valinnalta pystyyn. Imatralla on kokemusta lennokkaasta rekrytoinnista, jossa porvariblokki nosti johtoon pätkäkaupunginjohtajaksi jääneen Rami Hasun. Jos tuolloin johtoryhmässä olikin vielä muskeleita pitää kaupunki pyörimässä, nyt organisaatio on trimmattu haavoittuvaksi. Johtajaksi on löydyttävä henkilö, jolla on valmius ottaa heti vastuulleen sellaisia asioita kuin kuntatalous, kaupungin kehittäminen ja koronapandemia. Samalla on hypättävä sote-uudistuksen liikkuvaan junaan.

Ellei haastatteluissa ja testeissä hakijoista paljastu piileviä supervoimia, ovat valinnassa vahvoilla ainoat kuntaorganisaatiota jo johtaneet hakijat Kaisa Heino ja Anu Sepponen. Etenkin Heinon pätevyys hakijajoukossa on niin ylivoimainen, että jos hänet jätetään valinnassa rannalle, täytyy ilmassa leijua aimo annos poliittista taikapölyä.

