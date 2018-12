Pääkirjoitus: Natsiliput olivat itsenäisyyspäivän pahin mahalasku

Itsenäisyyspäivän häkellyttävin tapahtuma sattui Helsingin Hakaniemessä, jossa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoittajien kulkue oli varustautunut natsilipuin. Käräjäoikeudessa lakkautettavaksi päätetty vastarintaliike päätti vielä kerran räväyttää.

Natsiliput ja vapaus osoittaa mieltä ovat kaksi eri asiaa. Natsiliput ovat symboli joukkomurhille 1930- ja 1940-lukujen Saksassa. Natsit tappoivat kuusi miljoonaa juutalaista ja vähemmistöryhmiin kuulunutta vain siksi, että heidän uskontonsa, alkuperänsä tai sukupuolinen suuntautumisensa oli väärä.

Tällaisten symbolien käyttäminen loukkaa ihmisarvoa. Se on silmittömän ja järjettömän väkivallan ihannointia, mikä ei kuulu oikeusvaltioon.

Oikeusvaltioon sen sijaan kuuluu vapaus oikeus kertoa mielipiteensä ja osoittaa mieltä. Silti viranomaisilla oli ja on oikeus perustellusti puuttua mielenosoittamisen tapaan.

Poliisi hoiti ikävän tilanteen tyylikkäästi. Poliisit esittivät vaatimuksen lippujen poistosta rauhallisen päättäväisesti. Kun puhe ei tehonnut, liput otettiin talteen napakasti. Poliisi käytti sille kuuluvaa valtaa.

Natsilippujen heiluttaminen oli ikävä sivumauste arvokkaassa itsenäisyyden juhlinnassa. Presidentinlinnan vastaanotolla keppiin tai saattajaan tukeutuneet sotaveteraanit ja natsi-lippuja heiluttaneet kiihkoilijat ovat kovin kaukana toisistaan. Natseja ihannoivat kokevat toimintansa isänmaalliseksi ja tekevät omat temppunsa suuren yleisön silmien edessä. Harva tuota toimintaa arvostaa. Sotaveteraanit eivät juurikaan itsestään melua pidä, mutta sympatioita he keräävät paljon. Onneksi on näin.