Pääkirjoitus: Koronanäytteiden tulokset saatava nopeasti, jos se kuluu maan strategiaan

Etelä-Karjalan koronanäytteet ovat jumittaneet viime päivinä jopa kuusi vuorokautta. Syy on, että maakunnan laboratorionäytteiden analysointi on ulkoistettu Helsinkiin Huslabiin, jossa on nyt ennennäkemätön ruuhka.

Kun Suomi keväällä luopui koko maata koskevista koronarajoituksista, uudella hybridistrategialla kerrottiin olevan neljä kulmakiveä: testaa, jäljitä, eristä ja hoida.

Eteläkarjalaiset ovat ryhtyneet tätä omalta osaltaan toteuttamaan. Ihmiskontaktien lisääntymisen jälkeen loppukesän flunssat ovat iskeneet päälle, jolloin testeihin on hakeuduttu suositusten mukaisesti. Tämän jälkeen viranomaisohje edellyttää pysymään kotona testituloksen valmistumiseen asti.

Moni jo oireeton joutuu nyt testituloksia odotellessaan pahimmillaan jättämään viikon kauppakäynnit väliin ja jäämään sairauslomalle, jos etätyömahdollisuutta ei ole. Tämä siitä huolimatta, että Etelä-Karjalassa tautitilanne on edelleen yksi maan parhaita. Ihmisten arjen hankaloitumisen lisäksi tämä haittaa työelämää.

Kenenkään etu ei ole, jos oireiden salailu tai testien välttely alkaa tuntua edes etäisesti houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Moni työantaja valitsee tässä tilanteessa varmasti myös yksityisen lääkärikeskuksen, jossa näytteenotto on kallista, mutta nopeaa. Testit maksavat parisataa euroa, mutta sairauspäivien hintaa laskiessa tämä voi nousta kannattavammaksi vaihtoehdoksi.

Ilmainen hybridistrategia ei yrityksille ole, vaikka koko taustalla onkin hyvä ajatus pitää yhteiskunnan rattaat enimmäkseen pyörimässä.

Tukala tilanne on Eksotella onneksi tiedostettu. Nyt neuvotellaan, voisiko Eksote tai Huslab ostaa testejä muualta. Esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Essoten alueella testitulokset ovat valmistuneet huomattavasti nopeammin, joten vaihtoehtoja luulisi olevan.

Toivottavasti ratkaisu löytyy nopeasti.

Kenenkään etu ei ole, jos oireiden salailu tai testien välttely alkaa tuntua edes etäisesti houkuttelevalta vaihtoehdolta.