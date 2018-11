Pääkirjoitus: Kunnat puun ja kuoren välissä

Etelä-Karjalan kunnat pohtivat parhaillaan kunnallisveron korotuksia ensi vuodelle. Yleinen ongelma on, että verotulot pienenevät. Samaan aikaan pitää kattaa investointeja ja Eksoten maksuosuudet kasvavat.

Kuluvana vuonna maakunnassa kovinta kunnallisveroa on maksettu Savitaipaleella, missä veroprosentti on 21,5. Lappeenrannassa ja Lemillä vastaava luku on 21. Luumäkeläiset, taipalsaarelaiset ja ruokolahtelaiset maksavat kunnalle 20,5 prosenttia, rautjärveläiset 20,25.

Imatralla veroprosentti on tällä hetkellä 20, ja halvimmalla pääsee Parikkalassa 19,5 prosentilla.

Niin Taipalsaarella kuin Parikkalassakin kunnanjohtajat esittivät jo korotusta veroon. Taipalsaarella kunnanhallitus päättikin esittää valtuustolle veron nostamista naapurien tasolle 21 prosenttiin. Parikkalassa kunnanhallitus oli kuitenkin eri mieltä ja asia menee valtuustoon esityksellä, että maakunnan edullisimmasta prosentista pidetään kiinni. Nostovaraa ja tarvetta muuhun maakuntaan verrattuna olisi ollut. Tulevina vuosina kunnan budjetissa näkyvät investoinnit jäteveden puhdistamoon ja uuteen kouluun.

Imatran tavoin se menee verokorotusten sijaan ensi vuoteen alijäämäisellä budjetilla. Kummassakaan kunnassa se ei ole ongelma edellisvuosien plussatulosten ansiosta. Kestävää taloudenpitoa alijäämät eivät silti ole.

Lappeenrannassa, Savitaipaleella ja Lemillä veroprosentti näyttää pysyvän entisellään.

Pikkukunnat ovat asiassa puun ja kuoren välissä. Halvoilla tonteilla on entistä vaikeampi houkutella asukkaita. Talon rakentaminen pieneen kuntaan maksaa saman verran kuin isoon, mutta syrjäinen sijainti tiputtaa talon jälleenmyyntiarvon nopeasti. Muuttuneessa elämäntilanteessa on vaikea saada siitä rahojaan takaisin.

Pienille paikkakunnille palvelut ovatkin yhä merkittävämpi tapa houkutella asukkaita. Monella Etelä-Karjalan kunnallakin on uusia, hienoja kouluja ja neuvolaan pääsee hyvin.

Kun väestö vähenee, palvelujen ylläpitäminen on kuitenkin aiempaa vaikeampaa. Veroprosentin korotuksilla tätä voi paikata. Jossain kohtaa siinäkin tulee kipukynnys vastaan.

Eeva Sederholm

