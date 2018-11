OP-ryhmä ilmoitti keskiviikkona yllättäen, että se peruu lääkärikeskuksen perustamisen Lappeenrantaan. Tieto oli yllättävä, koska valmisteluissa häämötti jo loppusuora.

Etelä-Karjalan osuuspankki ehti tiivistää toimintojaan keskustan uudessa pankkitalossa, ja alakertaan oli remontoitu tilat lääkäriasemaa varten. Lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa oltiin parhaillaan rekrytoimassa. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan keskuksen piti aueta jo syksyllä.

Lääkärikeskussuunnitelmien peruuntuminen oli pettymys. Keskus olisi tuonut muutamia uusia, korkeasti koulutettujen työpaikkoja Lappeenrantaan.

Ilmoitus perumisesta tuli siis viime hetkellä.

Toisaalta päätöstä pystyi ounastelemaan. OP:n pääjohtaja vaihtui maalikuussa. Uusi johtaja Timo Ritakallio on pyristellyt systemaattisesti eroon edeltäjänsä Reijo Karhisen perinnöstä.

Suuri strateginen muutos on ollut se, että ryhmä keskittyy jälleen ydintoimintaansa pankki- ja vakuutussektorilla. Aiempi Karhisen linja oli hakea uuttaa kasvua supistuvan bisneksen rinnalle uusilla avauksilla.

Samalla Pohjola-terveys olisi ollut tervetullut toimija yksityisen puolen terveyssektorille. Ensinnäkin se on kotimainen yritys. Toisaalta sillä olisi ollut mahdollisuudet uudistaa terveydenhoidon toimintatapoja luomalla uusia, tehokkaita toimintamalleja. Samaa se on tehnyt viidessä jo toiminnassa olevassa sairaalassaan. Kolmanneksi terveyspuolella on selvä yhteys vakuutustoimintaan.

Yhtiö oli jo polttanut paljon rahaa Lappeenrannan tilan valmisteluun. Täältä katsottuna päätös näyttää poukkoilulta. Toisaalta yhtiön näkökulmasta logiikka on ymmärrettävä. Pienillä paikkakunnilla terveysalan kilpailua on jo paljon, erikoistuminen on vaikeaa ja sote-uudistuksen sekavan tilanteen takia alan tulevaisuus sumuinen.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan vastaava päätoimittaja.