Pääkirjoitus: Lukioiden koko eriytyy myös Etelä-Karjalassa

Luumäellä Taavetin lukiossa juhlittiin lauantaina 60-vuotissyntymäpäiviä. Opiskelijat kehut kilvan opinahjoaan. Valttikortteja ovat yhteisöllisyys, ilmainen tietokone ja laskinohjelma sekä maksuton koulukyyti.

Etelä-Karjalan lukiokenttä on hyvä esimerkki koko maan kehityksestä. Samaan aikaan kun kaupungeissa lukioiden oppilasmäärät kasvavat, pienet lukiot kutistuvat.

Luumäellä lukiossa on enää 45 oppilasta. Lappeenrannan suurimman lukion Lyseon lukion oppilasmäärä on lähes 17-kertainen. Kurssejaan siellä pänttää tällä hetkellä 757 nuorta.

Koko Suomessa isot lukiot ovat kasvaneet, kun kaupungit ovat keskittäneet omia lukioitaan. Pikkukunnissa taas on pidetty kiinni omista lukioista, mutta paikkakuntien väkimäärät ovat pienentyneet.

Etelä-Karjalassa Savitaipale on ollut poikkeus. Sen oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina ikäluokkien pienenemisestä huolimatta. Selitys on, että 40 prosenttia opiskelijoista tulee muista kunnista: Lemiltä, Taipalsaarelta, Lappeenrannasta ja Mikkelistä.

Lukiolaisia kulkeekin maakunnassa molempiin suuntiin. Luumäeltäkin kolmannes lukioikäisistä kulkee Lappeenrantaan eikä oman pitäjän lukioon.

Selitys rumbaan tulee muun muassa sisäänpääsyrajoista. Pikkukuntien lukioiden keskiarvorajat ovat matalammat kuin isojen, jos niitä on lainkaan.

Ikäluokkien pienenemisen myötä lukiokentässä tapahtunee tulevaisuudessakin keskittymistä myös Etelä-Karjalassa. Valtion tuet pitävät tällä hetkellä yllä pikkulukioita. Kunnat varmasti joka tapauksessa miettivät säästöpaineissaan, onko lukio välttämätön palvelu.

Nuorten kannalta olennaisinta on, että laadukasta lukio-opetusta saa kohtuullisen matkan päässä. Moni suuntaa toisen paikkakunnan lukioon jo nyt.