Pääkirjoitus: Sopimusluonnos EU-erosta ei ole läpihuutojuttu Iso-Britanniassa

Theresa Mayn hallitus sai vihdoin keskiviikkoiltana hyväksytyksi sopimusluonnoksen Ison-Britannian EU-erosta. Sopimusluonnoksen aikaansaaminen oli helpotus, mutta samalla se ajoi maan poliittiseen kriisiin. Mayn hallitus horjuu vakavasti, kun EU-neuvotteluista vastannut ministeri Dominic Raab ja Pohjois-Irlannin asioista vastannut apulaisministeri Shailesh Vara päättivät lähteä hallituksesta kahden muun ministerin lisäksi.

Ministerierot kertovat, että sopimuksen hyväksymisen kovin vastustus tulee Ison-Britannian sisältä. Parlamentti äänestää siitä joulukuun alussa, eikä ole ollenkaan varmaa, että May saa enemmistön taakseen. Opposition lisäksi vastustajia on myös omassa leirissä. Konservatiivipuolueen kovan brexitin kannattajat eivät hyväksy sopimukseen sisältyviä myönnytyksiä ja voivat äänestää vastaan. Jos myös ministerierot jatkuvat, voi Mayn pääministeriura katketa jo sitä ennen.

Vastustajien mukaan Mayn ehdotus ei vastaa kansalle annettuja lupauksia, jotka ovat olleet koko ongelman ydin. Britit saatiin äänestämään eron puolesta lupaamalla asioita, joita on käytännössä mahdoton toteuttaa niin, että eri osapuolet olisivat tyytyväisiä. May on yrittänyt miellyttää kaikkia, mikä tunnetusti on vaikeaa.

Muissa EU-maissa sopimusehdotus on otettu myönteisesti vastaan. Hallittu eroprosessi on kuitenkin aina parempi vaihtoehto kuin sopimukseton kova brexit, joka alkoi jo näyttää todennäköiseltä. EU-maiden hallitusten uskotaan hyväksyvän sopimuksen, mutta ei olisi tavatonta, jos jokin maa havaitsisi tässä ”iltalypsyn” mahdollisuuden ja hakisi ehdoksi myönnytyksiä itselleen toisaalla.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi