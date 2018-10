Pääkirjoitus: Ammattilainen voi olla ylpeä osaamisestaan

Ammattikoululaisten tyytyväisyys opetukseen on tuoreen kyselytutkimuksen mukaan laskussa. Peräti joka viides ammattikoulussa opiskeleva on harkinnut opintojen keskeyttämistä. Tyytymättömyyttä aiheuttavat lähiopetuksen vähäisyys sekä työrauhan puute.

Kysely kertoo myös siitä, että ammattikoululaiset ovat ylpeitä opinahjostaan ja alasta, jolla he opiskelevat. Harmitusta aiheuttaa sen sijaan se, että ammattikoululaiset kokevat arvostuksen puutetta.

Ammattikoululaisten moitteet muun yhteiskunnan suhtautumisesta heitä kohtaan on otettava vakavasti. Automaatio on korvannut ja korvaa jatkossakin nykyisiä ihmisen tekemiä töitä. Silti monet kädentaitoja vaativat työt säilyvät lähitulevaisuudessa. Lisäksi automaatio myös synnyttää uusia töitä.

Korkeatasoinen osaaminen on ollut aina suomalaisen yhteiskunnan peruspilari. Sen merkitys ei ainakaan vähene, kun digitalisaatio on avannut markkinoita maailmanlaajuiselle kilpailulle. On huolestuttavaa, jos ammatteja jaotellaan erilaisiin arvolokeroihin. Ammattilainen voi aina olla ylpeä osaamisestaan, tekeepä hän mitä tahansa. Historia on opettanut, että Suomen taloudellinen kyvykkyys on rakentunut laajalle pohjalle.

Viime kädessä poliitikot päättävät, millaista koulutusta Suomessa annetaan. Tämän hallituskauden aikana kritiikki on kohdistunut opetuksesta karsimiseen. Leikkaamisella on rajansa. Yhtä lailla niin ammattikouluista kuin korkeakouluista valmistuvilla on edessään jatkuvat, koko työuran kestävät opinnot. Hyvään ammattitaitoon kuuluu se, että osaamista päivitetään jatkuvasti.