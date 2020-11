Pääkirjoitus: Lapissa tunteet kuumenevat, kun korona pitkittyy

Koronan pitkittyminen näyttää koventavan sanailua politiikassa. Keskustan Lapin piiri rustasi sunnuntaina kannanoton, jossa se vaati peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) eroa. Lapin matkailun kaltoinkohtelu oli syynä piirin varsin poikkeukselliseen kannanottoon.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko irtisanoutui nopeasti piirin vaatimuksesta. Saarikon mukaan Kiurun ero ei veisi asiaa eteenpäin. Saarikko olisi voinut sanoa myös sen, että yksittäinen puolueen piirijärjestö ei sentään päätä toisen puolueen ministeriratkaisuista.

Keskustalaiset ovat edustaneet hallituksen koronahoidossa talouspainotteisempaa linjaa kuin pääministeripuolue SDP. Syyskuussa keskusta näytti ottaneen erävoiton, kun hallitus päätti lieventää matkailurajoituksia. Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä myös väljennetyt rajoitukset estivät matkailua ulkomailta Suomeen nopeasti Euroopassa pahentuneen tautitilanteen takia.

Mittelö rajoitusten säätämisestä käytiin nimenomaan Kiurun ja keskustalaisen elinkeinoministeri Mika Lintilän välillä. Tuolloin Lintilä sai pääministeri Sanna Marinin (sd.) puolelleen. Nyt Lapissa tunnutaan ajattelevan edelleen, että Kiuru on esteenä matkailun vapauttamiselle.

Suomi on kansainvälisesti mitaten hoitanut koronaa lääketieteellisesti erinomaisesti. Tartuntamäärät ovat pysyneet siedettävinä. Naapurimaissa Ruotsissa ja Venäjällä koronatilanne on paljon surkeampi.

Lapin piirin älähdys on jatkumoa koronakriisin keskiössä olleelle keskustelulle Lapin matkailun tulevaisuudesta. Lapille matkailu on toki tärkeää, mutta myös muualla Suomessa matkailu työllistää yli 100 000 ihmistä. Lappi-keskeisyys on julkisessa keskustelussa haudannut alleen koko maata koskevan matkailukriisin.

Matkailuyritykset muuallakin kuin Lapissa tarvitsevat edelleen tukea. Eivät rajat tule niin nopeasti avautumaan, että kannattavuuskriisi ratkeaisi markkinavetoisesti.