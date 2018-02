Pääkirjoitus: Joutsenon itsemurha osa isompaa ilmiötä – Aiheesta pitää pystyä puhumaan kiihkottomasti

Palautusta odottanut turvapaikanhakija teki sunnuntaina itsemurhan Joutsenon Konnunsuon vastaanottokeskuksessa. Hänet oli otettu säilöön, koska hänen arveltiin vaikeuttavan palautusta. Miehellä oli aiempaa rikostaustaa.

Tapaus järkytti syvästi niin vastaanottokeskuksen asukkaita kuin henkilökuntaakin. Tuoreeltaan paikalla tilannetta rauhoittelemassa oli poliiseja ja rajavartiolaitoksen henkilökuntaa.

Turvapaikanhakijoiden itsetuhoinen käytös on lisääntyvä ongelma. Viime vuonna vastaanottokeskuksen raportoivat Maahanmuuttovirastolle satoja tapauksia, jossa turvapaikanhakija on uhannut vahingoittaa tai vahingoittanut itseään. Määrä on lisääntynyt viime vuosina.

Asiaa on kuitenkin tilastoitu vasta muutaman vuoden ajan. Viranomaiset havahtuivat ilmiöön kesällä 2016. Lappeenrannan tapaus ei todennäköisesti ollut viimeinen.

Vastikään valmistuneen laajennuksen jälkeen Konnunsuolla on enemmistö Suomen säilöönottopaikoista. Se tarkoittaa myös, että Joutseno on jatkossakin kiihkeän keskustelun kohteena.

Keskustelussa yksi ääripää on sitä mieltä, että säilöönottojärjestelmästä pitäisi luopua kokonaan. Toinen ääripää ei näe mitään merkitystä sillä, montako turvapaikanhakijaa kuolee.

Palautustaan odottaneen itsemurha on äärimmäinen teko. Tunnekuohun sijaan ilmiöön pitää pystyä suhtautumaan viileästi ja etsiä ratkaisuja sen verran, kun niitä on löydettävissä.

Eeva Sederholm

