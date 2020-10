Lappeenrannan kaupunginvaltuusto valmistautuu maanantaina päättämään uuden jäähallin/monitoimiareenan sijoituspaikasta.

Kaupunginhallitus esittää paikaksi Kisapuistoa, ja valtaosa valtuuston jäsenistä on Etelä-Saimaan kyselyn perusteella samaa mieltä.

Loppusuoralla on tullut esiin paljon yllättäviä asioita. Hämmentävintä on se, että paikallisilta elinkeinoelämän vaikuttajilta ei ole aidosti kyselty halukkuutta osallistua keskustaan rakennettavan monitoimiareenan rakentamiseen. Ei, vaikka hankkeesta on alusta pitäen puhuttu myös elinkeinohankkeena.

Itse asiassa juuri kenelläkään ei ole tarkkaa käsitystä yritysten kiinnostuksesta, sillä asiassa on vedottu liikesalaisuuksiin.

Liikesalaisuus on huono peruste, sillä hanketta vetäneen toimitilatoimikunnan olisi pitänyt saada päätöksenteon tueksi rahoilleen juuri tämä vastine.

Liiga-SaiPa Oy:n panostusten lisäksi taloudellisia sitoumuksia monitoimiareenan puolesta on jo tehty 1,8 miljoonan euron edestä ja uusiakin tulijoita on. Jos mielenkiintoa löytyy lisää, kaupungin ja yritysten välinen yhteistyö voi poikia jatkossa paljon sellaista hyvää, mikä ei ole vielä nähtävillä.

Juuri nyt epäluuloisuus kaupungin, päättäjien ja elinkeinoelämän kesken on nähtävissä.

Päätöksentekoa varten valtuutetuilla on laskelmat ylläpitokustannuksista ja investoinnin suuruudesta keskustavaihtoehdosta, mutta esimerkiksi tuottovertailua ei ole. Lisäksi suunnitelmat Kisapuistosta puuttuvat, joten vertailukelpoista tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista ei ole.

Aikalisä päätöksenteossa voisi olla nyt paikallaan. Lappeenranta suunnittelee verovaroin suurta noin 30 miljoonan euron halli-investointia, jonka elinkaari voi olla jopa puoli vuosisataa.

Tauon aikana lisää faktoja voidaan koota ilman poliittisia intohimoja. Päätöstä, oli se kumpi tahansa, voi sen jälkeen perustella vakuuttavammin.