Pääkirjoitus: Trump lietsoo äärilaitaa

Yhdysvalloissa poliittinen ilmapiiri on kiristynyt, kun reilun viikon kuluttua pidettävät kongressivaalit lähestyvät. Viikonloppuna julkisuudessa ovat olleet vaikutusvaltaisille demokraateille lähetetyt pommikirjeet ja isku juutalaissynagogaan.

Suomen näkökulmasta kärjistynyt poliittinen kahtiajako voi näyttää oudolta. Poliittisen väkivallan todelliseen uhkaan Yhdysvalloissa suhtaudutaan epäillen. Huoli on kuitenkin aiheellinen.

Monilla mittareilla Yhdysvalloilla menee nyt erittäin hyvin. Talouskasvu on ollut voimakasta, rikollisuus vähentynyt ja työttömyys laskenut. Silti mielipidemittaukset ja henkinen ilmapiiri kielivät voimakkaasti kahtiajakautuneesta kansasta.

Trump itse väittää julkisuutta vahvasti värittyneeksi ja syyttää mediaa kärjistyneistä mielipiteistä. Samaan aikaan hän itse ampuu kovilla sosiaalisessa mediassa ja on leimannut kilpailevaa puoletta jopa rikollisliigaksi. Omaa viestintäänsä julkisuudessa hän ei ole kyseenalaistanut.

Yhdysvaltain perustuslain tavoite on ollut estää vallan keskittyminen. On ironista, miten keskeinen asema hallitsevalle presidentille on muodostunut kansakunnan julkisuudessa. On syytä olla huolissaan siitä, että Trumpin voimakkaat näkemykset lietsovat hänen radikaaleja kannattajiaan.

Suomessa on tärkeä pitää silmällä Yhdysvaltain kehitystä ja pitää varansa. Trump vaikuttaa länsimaissa käsitykseen siitä, miten korkean profiilin johtajat voivat esiintyä julkisuudessa. Politiikassa asioista kuuluu olla eri mieltä, mutta jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Voimakkaat vastakkainasettelut ja poliittinen väkivalta rapauttavat pahasti demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja.

heidi.ekdahl@kaakonviestinta.fi