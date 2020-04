Etelä-Karjalan kesätapahtumista suuri osa on jo ilmoittanut, että tulevat kinkerit jäävät järjestämättä. Ilmoituksia on tippunut sen jälkeen, kun hallitus linjasi, että yli 500 ihmisen tapahtumat on kielletty heinäkuun loppuun asti.

Maakunnan suurin yleisötapahtuma Imatran ajot ilmoitti heti siirtävänsä ajot vuodella eteenpäin. Se kerää kesäisin tuhansia ihmisiä Vuoksen ympäristöön.

Muutoin Etelä-Karjalan tapahtumat ovat pienempiä ja vaikutukset vähemmän dramaattisia kuin esimerkiksi Savonlinnassa. Siellä Oopperajuhlien peruuntuminen tekee ison loven koko kulmakunnan talouteen. Toki yksittäisen tapahtumajärjestäjän tai urheiluseuran kannalta tilanne voi olla dramaattinen.

Moni alle 500 ihmisen tapahtuma on ilmoittanut jättävänsä kesän väliin terveys- ja imagosyistä. Asiaa ovat joutuneet puntaroimaan niin kesäteatterien harrastajaporukat, lavatanssijärjestäjät kuin kaupungitkin.

Myös Lappeenrannassa rock-festivaalien perumiset vaikuttavat kesään. Lappeenrannassa hiekkalinna tehdään, mutta normaalia pienempänä. Muista tapahtumista kuten kesäkonserteista päätetään sen jälkeen, kun viranomaiset ovat linjanneet, vieläkö kielto yli kymmenen hengen tapaamisista pysyy voimassa.

Oma lukunsa ovat urheiluseurojen sarjat, joiden yllä leijuu edelleen kysymysmerkkejä. Eri lajit joutuvat päätöksissään puntaroimaan, mitkä ovat niin terveys- kuin talousriskitkin. Samaan aikaan pitäisi pitää oma laji hengissä, mutta huolehtia niin pelaajien kuin yleisönkin turvallisuudesta.

Tiistaina Lappeenrannan Pesä Ysit otti kantaa Pesäpalloliigan suunnitelmiin aloittaa kausi jo kesäkuussa. Liigan linjaus oli tullut seuralle yllätyksenä. Sen mukaan epidemian tässä tilanteessa viruksen uhka on liian suuri myös siihen, että harjoittelua voitaisiin tehdä täysipainoisesti. Tässä liigan kannattaisi kuulla huolta. Katsomot tuskin täyttyvät tässä tilanteessa, joten talouskaan ei ratkaisusta välttämättä kohene.

Kummallinen kesä on joka tapauksessa tulossa. Onneksi Suomen kesästä voi löytää tekemistä myös poikkeustilanteessa.

