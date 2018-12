Pääkirjoitus: Tiedot Etelä-Karjalan rokotuskattavuudesta herättivät liikaa kysymyksiä

Epäselvät tiedot sotkevat rokotuskeskustelua Etelä-Karjalassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi joulukuun alussa tietoja vuonna 2015 syntyneiden rokotuskattavuudesta. Tilasto sisälsi kuntakohtaisia tietoja siitä, miten iso osa vuonna 2015 syntyneistä lapsista on saanut tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen. Julkaisun yhteydessä mainittiin, että tiedot saattavat olla osin puutteellisia. Siitä huolimatta julkaisu levisi esimerkiksi eri viestintävälineissä ja muualla verkossa.

Yksi epävarmuudesta kärsivä alue on Etelä-Karjala. THL:n julkaisun mukaan esimerkiksi Lappeenrannassa vuonna 2015 syntyneiden lasten rokotuskattavuus olisi 93,5. Luku on alhainen, sillä hyvä laumasuoja tuhkarokkoa vastaan syntyy, kun yli 95 prosenttia väestöstä on rokotettu. Etelä-Saimaa on ryhtynyt selvittämään oikeita lukuja, mutta tarkkoja tietoja ei ole vielä saatu.

Tietojen epätarkkuus aiheuttaa ongelmia. Mahdollinen väärä tieto liikkuu verkossa nopeasti ja saattaa herättää huolta tai jopa edistää rokotevastaisuutta.

Osassa Suomea rokotuskattavuus on laskenut hälyttävästi. Pohjanmaalla Luodon kunnassa todettiin marraskuun lopussa tuhkarokkotapaus pienellä lapsella. Tartunta oli huolestuttava, sillä kunnassa rokotuskattavuus on vain 75 prosentin tietämillä.

Rokotevastaisuus ja luonnonmukaisten valintojen korostaminen ovat yleistyneet. Uudenlaiset asenteet voivat kertoa tiedon puutteesta ja historiattomuudesta. Vakavia sairauksia on saatu rokotuksilla niin hyvin kuriin, ettei niiden uhkaa enää muisteta tai ymmärretä.

Toimivien rokotteiden merkitys suomalaisten terveydelle on valtava. Siksi tarvitsemme selviä tietoja siitä, miten moni ympärillä elävistä ihmisistä on rokotettu vaikeita tauteja vastaan.