Pääkirjoitus: Työttömyysturvan aktiivimalli ei ole toiminut

Työttömyysturvaa uudistettiin vuoden alusta aktiivimallilla, jonka piti työttömyyskorvauksen vähennyksen uhalla patistella työttömät töihin. Palkansaajajärjestöt, erityisesti SAK, vastustivat mallia, koska ne pitivät sitä vain työttömyysturvaleikkurina.

Vuoden kääntyessä lopuilleen näyttää siltä, että SAK:n pelot ovat toteutuneet paremmin kuin hallituksen toiveet. Heinä-syyskuussa 158 000 työttömältä oli leikattu korvauksia, koska aktiivisuusehto ei ollut täyttynyt. Määrä oli vain lisääntynyt ensimmäiseen tarkastelujaksoon verrattuna. Näin siis aikana, jolloin työllisyysaste on noussut selvästi ja yleinen taloustilanne on parantunut.

Aktiivimalli ei selvästikään ole auttanut kaikkein vaikeimmin työllistyviä löytämään työpaikkaa. Tästä kertoo sekin, että leikkuri on iskenyt useammin peruspäivärahan tai työmarkkinatuen kuin ansiopäivärahan saajiin. Työvoimapulan maassakaan kaikki eivät työllisty, vaikka kuinka patistelisi tai uhkailisi. Osaaminen tai motivaatio ei riitä tarjolla olevaan työhön, tai sitten työtä ei ole kotipaikkakunnalla.

Aktiivimallia ollaan korjaamassa palkitsevampaan suuntaan niin, että oma aktiivisuus siirtää leikkuria tuonnemmaksi. Epäoikeudenmukaisuuksien poistaminen ei kuitenkaan riitä, vaan työllistymistä on edelleen kaikin keinoin yritettävä lisätä. Hyvinvointivaltion ylläpitämisen näkökulmasta edessä on monia uhkia: talouskasvu on hidastumassa, valtiovelkaa ei ole saatu vähennettyä ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä – ehkä aktiivimallin takia – on jälleen kääntynyt nousuun. Uusin väestöennustekaan ei lupaa hyvää, vaikka koskettaakin myöhempiä aikoja.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi