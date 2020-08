Pääkirjoitus: Halliratkaisuista syksyn kuuma peruna Lappeenrannassa – Keskustelu saa uutta vauhtia, kun loppuraportti julkaistaan ensi viikolla

Lappeenrannan uusi jäähalli ja samaan yhteyteen paketoitu sisäliikuntahalli sähköistävät syksyn poliittista keskustelua.

Lappeenrannan kaupunginvaltuustolle esitellään ensi viikon maanantaina varsinaisen kokouksen jälkeen jäähalli- ja sisäliikuntahallihankkeiden loppuraportit ja niihin liittyvät jatkotoimenpiteet. Käytännössä tämä sysää uudelleen liikkeelle keskustelun liikuntapaikkainvestoinneista, niiden hinnasta ja sijoituspaikoista.

Hallikeskustelu on vellonut Lappeenrannassa toivottoman kauan. Ensimmäiset päätökset uuden jäähallin rakentamisesta tehtiin valtuustossa 2017, mutta sen jälkeen asia on mutkistunut ja päätöksenteko on jäänyt puolitiehen. Viimeinen niitti oli koronatilanne, jonka alta hallikeskustelu ja päätöksenteko haluttiin ymmärrettävästi siirtää pois.

Sisäliikuntahallin paikka Amiksen kentällä ja sen hinta on yleisesti hyväksytty, vaikka lopulliset päätökset puuttuvat.

Jatkossa keskustelua herättää sisäliikuntahallin kohdalla rakentamisajankohta.

Jäähallin kohdalla keskustelu on kiihkeämpää. Käytännössä sijoituspaikkavaihtoehtoina ovat Lappeenrannan keskusta ja Kisapuisto. Vanhan hallin korjausta on selvitetty ja sen tekninen elinkaari on päättymässä. Noin 15-17 miljoonan euron investointi siihen ei kuulosta järkevältä.

Päättäjät eivät ole helpon paikan edessä, sillä talousnäkymät huolestuttavat. Koronan talousvaikutukset tulevat viiveellä ja Eksotella muhii Lappeenrannalle noin 16 miljoonan euron kertaluokkaa oleva maksuosuus vanhasta palkkakiistasta.

Kireistä ja osin sumeista näkymistä huolimatta päättäjiltä voi toivoa katsetta kriisiajan yli. Jäähalli on ainakin keskustavaihtoehdon osalta liikuntapaikkarakentamisen osalta myös elinkeinopolitiikkaa. Jos halli rakennetaan, se tehdään kymmenien vuosien käyttötarpeeseen.