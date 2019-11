Pääkirjoitus: Lapsen hoito näkyy naisen eläkkeessä — Perheiden on pohdittava, kuinka vanhemmuuden kustannukset jaetaan, mutta myös se, onko kaikkea syytä mitata rahassa

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uusin raportti kertoo, että naisten eläkkeet ovat pienempiä kuin miehillä. Syy löytyy naisten pienemmistä palkoista, mutta myös siitä, että äidit hoitavat isiä enemmän lapsia kotona.

Mothers in Business -verkoston jäsenilleen tekemän epävirallisen kyselyn tulos oli, että viidennes ei ollut edes ajatellut, että perhevapaa voi pienentää eläkettä. Verkoston puheenjohtaja Annica Moore esittääkin, että perhevapaan vaikutuksesta eläkkeeseen pitäisi puhua jo neuvolassa.

Esitys on vähintäänkin outo, sillä neuvolan tehtävä on keskittyä lasten ja perheiden hyvinvointiin, ei vanhempien ura- tai eläkesuunnitteluun.

Sen sijaan perhevapaiden negatiivisesta vaikutuksesta jopa naisten eläkekertymään on käytävä laajaa yhteiskunnallista keskustelua, jonka on syytä johtaa myös asiaa korjaavaan päätöksentekoon. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei voi olla oikein, että perhevapaiden maksumieheksi joutuvat pääasiallisesti naiset vielä eläkevuosinaankin.

Isiä on syytä kannustaa pitämään heille korvamerkittyjen perhevapaiden lisäksi myös muita perhevapaajaksoja, koska tutkimusten mukaan se on tehokkain tapa tasa-arvon lisäämiseen niistä aiheutuvien kustannusten jakamisessa. Ruotsi on tästä hyvä esimerkki.

STM:n tuore raportti tuskin edistää syntyvyyden kasvua Suomessa ainakaan koulutettujen naisten keskuudessa. On kuitenkin oikein, että tosiasioilta ei ummisteta silmiä.

Tällä hetkellä perheiden on pohdittava, kuinka vanhemmuuden kustannukset jaetaan, mutta myös se, onko kaikkea syytä mitata rahassa — jopa lapsen saantia sekä hoivaa ja kasvatusta hänen ensimmäisinä kolmena elinvuotenaan.