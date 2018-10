Pääkirjoitus: Nobel sanoi ei seksuaaliselle hyväksikäytölle

Nobelin rauhanpalkinto on arvostettu kunnianosoitus levottomassa maailmassa. Suomalaisittain palkinto kiinnostaa Martti Ahtisaaren ansiosta. Presidentti Ahtisaari sai ansaitsemansa tunnustuksen kymmenen vuotta sitten työstään kansainvälisten konfliktien sovittelijana.

Nyt Nobel-komitea teki hieman normaalista poikkeavan valinnan. Rauhanpalkinnon saivat sodissa seksuaalirikosten uhreja auttaneet kongolainen Denis Mukwege ja irakilainen Nadia Murad. Mukwege on gynekologi, joka on hoitanut sodissa raiskattuja naisia. Murad on ihmisoikeusaktivisti, joka on puhunut julkisesti Isisin häneen kohdistamasta seksuaalisesta väkivallasta.

Perusteluissaan Nobelin komitea muistutti, että palkitut ovat riskeeranneet toiminnallaan oman turvallisuutensa. He ovat etsineet oikeutta seksuaalirikosten uhreille vaikeissa olosuhteissa. Samalla palkinto muistuttaa koko maailmaa siitä, että sodissa on monenlaisia uhreja.

Nobel taisi ottaa valinnallaan kantaa myös maailmalla jatkuvasti velloviin tietoihin seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttökohut ravistelevat katolista kirkkoa, kulttuuri- ja urheilupiirejä sekä yhteiskunnan huipulla valtaa käyttäviä päättäjiä. Nobel kertoi valinnallaan tuomitsevansa jyrkästi kaiken hyväksikäytön.

Nobelin komitea teki hyvän valinnan. Samalla se alleviivasi, että rauha on sodan vastakohtaa laajempi asia. Jokaisen ihmisen pitäisi voida elää rauhaisaa ja turvallista elämää. Seksuaalinen hyväksikäyttö on jyrkästi tuomittava ja rangaistava teko, jossa rauhaa ja ihmisarvoa loukataan vastenmielisellä tavalla.

Pekka Lakka

pekka.lakka@kaakonviestinta.fi