Pääkirjoitus: Postin lakko on oire isosta murroksesta

Posti ei kulje maanantaista alkaen normaalisti. Posti- ja logistiikka-alan unionin, Pau:n työntekijät aloittavat lakon, joka seisauttaa postin jakelun, käsittelyn ja kuljetuksen koko Suomessa. Sanomalehtien varhaisjakeluun lakolla ei ole vaikutusta.

Lakko ei ole yllätys, sillä neuvotteluissa työnantaja ja työntekijät olivat jo lähtötilanteessa kaukana toisistaan. Neuvottelujen aikana lähestymistä ei tapahtunut. Työntekijöitä kismittää työnantajan halu siirtää osa työntekijöistä halvemman työehtosopimuksen piiriin. Lakon alla tunnelmat eivät lupaa nopeaa sopua – Pau on syyttänyt Postia korvaavan työvoiman rekrytoimisesta lakon ajalle.

Postin lakko muistuttaa esimerkiksi metsäteollisuuden muutoksesta takavuosina. Kun paperin kulutus laski, piti metsäteollisuuden uudistua. Uudistuminen tarkoitti myös työntekijöissä kipuilua, kun saavutetut edut kyseenalaistettiin. Nyttemmin metsäteollisuudessa tuntuu vallitsevan varsin harmoninen tilanne. Uudistumisen pahimmat tyrskyt ovat jääneet taakse, yhtiöt tekevät hyvää tulosta eikä työtaisteluja juurikaan nähdä. Erona näissä kahdessa tapauksessa on tosin se, että metsäteollisuuden palkat olivat ja ovat huomattavasti korkeammat kuin Postissa.

Posti ja sen työntekijät ovat nyt murroksen keskellä. Kirje- ja lehtipostin volyymit laskevat. Se muuttaa olennaisesti Postin liiketoimintaa. Sen sijaan pakettien kuljetusten volyymi kasvaa. Pakettibisneksessä Posti toimii aidossa kilpailutilanteessa, jossa markkinoilla on useita muitakin toimijoita.

Lakko on tavallaan ymmärrettävä, mutta varsin nopeasti sen soisi loppuvan. Vaikka Posti näyttääkin saaneen pakettiliiketoimintansa lupaavaan vauhtiin, ei toiminta kestä suuria takaiskuja. Kilpailijat ovat haaskalla. Myös Postin omistavalla valtiolla on peiliin katsomisen paikka. Omistajan strategia on jäänyt kovin hämäräksi.