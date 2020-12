Eduskunta teki tällä viikolla syrjäytymisestä astetta vaikeampaa. Oppivelvollisuuden jatkaminen 18 ikävuoteen pakottaa nuoret hakeutumaan perusopetuksen jälkeen jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaisella nuorella on tulevaisuudessa vähintään toisen asteen tutkinto.

Sinänsä mainio ajatus on tähän asti kariutunut sen hintaan. Nuori opiskelee jatkossa ilmaiseksi ammatilliseen tutkintoon tai ylioppilaaksi. Maksuttomia ovat oppimateriaalit, työvälineet ja yli seitsemän kilometrin koulumatkat. Ensi vuonna uudistuksen on arvioitu maksavan yhteiskunnalle 22 miljoonaa euroa, jonka jälkeen kulu kasvaa vuosittain uusien ikäluokkien tullessa mukaan. Vuonna 2024 uuden oppivelvollisuuslain hinta on jo 129 miljoonaa euroa.

Ikäluokkien tasa-arvoa lisäävä uudistus sopii erinomaisesti vasemmistovetoisen hallituksen työkalupakkiin. Kriitikot olisivat kuitenkin suunnanneet hurjat summat mieluummin koulutien alkupäähän ja varhaiseen puuttumiseen. Rahaa jaetaan nyt moneen sellaiseenkin kotiin, jossa tarvetta sille ei olisi.

Uudistus voi myös ravistella alueellista tasa-arvoa. Etelä-Karjalassa ammatillinen koulutus on jo keskittynyt Imatralle ja Lappeenrantaan yksittäisiä opintoja lukuunottamatta. Lukioverkosto sen sijaan kattaa vielä kuusi kuntaa.

Pienet lukiot ovat houkutelleet opiskelijoita täkyillä, joiden teho voi maksuttomuuden vuoksi heiketä. Esimerkiksi Savitaipaleen lukioon ilmaiseksi tarjotut koulukyydit, läppärit ja koulukirjat ovat tuoneet opiskelijoita Kymenlaakson puolelta. Ryhmäkoot pikkulukioissa ovat jo valmiiksi huolestuttavalla rajalla, josta esimerkkinä Rautjärven lukion tänä vuonna aloittaneet kolme opiskelijaa.

