Ikean päätös ei ole suuri yllätys – Rantautuminen Lappeenrantaan on edelleen hyvin epävarmaa

Ikea ilmoitti perjantaina luopuvansa osasta Lappeenrannan Mustolassa sijaitsevaa tonttiaan. Yhtiö aikoo myydä puolet tontistaan siitä kiinnostuneelle taholle. Ostajaa ei vielä tiedetä, mutta alue on kaavoitettu kaupan alan suuryksikön tarpeisiin.

Ikean päätös ei ole suuren suuri yllätys, sillä maailma on muuttunut paljon sen jälkeen kun Ikea julkaisi ensimmäiset suunnitelmansa Lappeenrantaan vuonna 2007.

Jo hankkeen venyminen on kertonut omaa kieltään siitä, että Ikean ensimmäinen suunnitelma on vesittymässä. Taustalla on kaupan alan raju murros.

Verkkokaupan rooli on kasvanut merkittävästi vuoden 2007 jälkeen ja myös Ikea on uusinut konseptiaan.

Lappeenrannalla on ollut Ikean suhteen myös huonoa onnea. Suunnitelmien julkaisun jälkeen Suomea ja koko maailmaa on ravistellut finanssikriisi, Venäjä on muuttunut yhä arvaamattomammaksi kumppaniksi ja vuosi 2020 on käynnistynyt koronan kourissa.

Ikean rantautuminen Saimaan maisemiin on edelleen epävarmaa, vaikkakin Suomen liiketoiminnan kehitysjohtajan mukaan mahdollista.

Ruotsalaisella huonekalujätillä on Itä-Suomessa jo iso myymälä ja kauppakeskus Kuopiossa. Se voi riittää Ikealle.

Lisäksi Ikea on uuden strategiansa myötä avaamassa uusia liikkeitä kaupunkien keskustoihin Jyväskylässä ja Helsingissä. Mustolan tontti sopii tähän linjaan huonosti.

Lappeenrannassa toivotaan luonnollisesti, että tontti löytää uuden elämän mahdollisimman nopeasti. Kuutostien varressa oleva tontti huutaa tyhjyyttään, vaikka siinä voisi olla monenlaista yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Ikea on kertonut, että sillä ei ole valmista ostajaa tontilleen. Juuri nyt maailmanmeno on sellaisella mallilla, että ostajaa voi olla turha etsiä. Ikea aikoo joka tapauksessa käynnistää aktiiviset myyntitoimet loppuvuonna. Toivottavasti tulijoita löytyy.

