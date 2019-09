Pääkirjoitus: Eduskuntavaalien keskeisin vaalilupaus lässähtämässä

Hoitajamitoituksesta puhuttiin paljon ennen kevään eduskuntavaaleja. Useissa vanhusten hoitokodeissa ilmenneet epäkohdat saivat poliitikot tuolloin lupaamaan, että ongelmiin puututaan nopeasti. Silloiset oppositiopuolueet eli nykyiset hallituspuolueet katsoivat, että asia on jopa helposti korjattavissa. Poliittinen tahto oli vahva; hoitajamitoitus nostetaan 0,7:ään yhtä hoidettavaa kohden.

Nyt, kun Antti Rinteen viiden puolueen hallitus valmistautuu antamaan ensimmäisen budjettiesityksensä, näyttää siltä, että vaalilupaus jää tällä vaalikaudella osin lunastamatta. Rinne kertoi Kuntaliiton paneelissa, että vaadittavia 4 000:ta uutta lääkäriä ja hoitajaa varten ei ole tarpeeksi rahaa. Hallitus on varaamassa uudistukseen 50 miljoonaa euroa, kun sen on arvoitu maksavan 350 miljoonaa euroa. Kun jo ennen vaaleja puhuttiin usean sadan miljoonan euron lisälaskusta, niin vaadittavan summan ei pitänyt tulla yllätyksenä.

Rinne lupaa yhä, että hallinnollisesti 0,7:n hoitajamitoitus saadaan aikaan, mutta se ei vielä tuo yhtään hoitajaa tai lääkäriä lisää.

On selvää, että Rinteen ilmoitus uudistuksen viivästymisestä on pettymys monille. Kevään kohun jälkeen vanhustenhoitoa on parannettu joissakin yksittäisissä hoitopaikoissa, mutta yleistilanne on pääosin ennallaan. Hoitajia on liian vähän. Yhtä paljon kuin hoidettavat, myös hoitajat toivovat lisää henkilöstöä, sillä työtaakka alkaa käydä kestämättömäksi.

Vuosien myötä ongelma vain pahenee, sillä Suomi ikääntyy toiseksi nopeinta vauhtia maailmassa eli hoidettavia tulee koko vain lisää. Edistystä pitäisi tapahtua jo tällä vaalikaudella.

Markku Kumpunen

