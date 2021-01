Pääkirjoitus: Trumpin härskiys kasvaa, kun virkakausi lähenee loppuaan

USA:n presidentti vaihtuu kahden viikon kuluttua. Amerikkalaiset äänestivät Joe Bidenin Valkoisen talon isännäksi marraskuussa.

Istuva presidentti Donald Trump on kuitenkin toista mieltä. Washington Post julkaisi viikonlopulla ääninauhan puhelinkeskustelusta, jossa Trump yrittää painostaa Georgian osavaltion viranomaista etsimään itselleen lähes 12 000 lisä-ääntä tarkistuslaskennassa hyväksytystä vaalituloksesta poiketen. Tuolla marginaalilla Joe Biden voitti osavaltion valitsijamiehet puolelleen.

Trump myös uhkaili osavaltiosihteeri Brad Raffensbergeriä, jos hän ei taivu presidentin tahtoon. Maailman vanhimmassa demokratiassa rimpuilee viime metreillä presidentti, joka haluaa pyyhkiä kansanvallalla pöytää.

Trumpin pakkomielteinen toiminta vaalituloksen muuttamiseksi on aiheuttanut poikkeuksellisia vastareaktioita. Maan entiset puolustusministerit kirjoittivat Washington Postissa vetoomuksen, jossa he kehottivat kaikkia viranomaisia kunnioittamaan vaalitulosta. Trumpin leiristä kun on esitetty sitäkin, että armeijan pitäisi järjestää uusintavaalit joissakin osavaltioissa. Tämä sai entiset puolustusministerit tarttumaan kynään.

Samaan aikaan kun Trump jatkaa vaalituloksen kiistämistä, kymmenet tuhannet ihmiset sairastuvat päivittäin koronaan. USA:ssa pandemiaan on kuollut lähes 350 000 ihmistä. Trumpia hallintoa on moitittu pandemian huonosta hoidosta, mutta Trump on käynyt epätoivoisia taistelujaan muilla kentillä.

Joe Bidenilla on edessään suuri urakka koronataistelussa. Rokotteet auttavat häntä viruksen voittamisessa. Amerikan henkiseen hajoamiseen ei ole kuitenkaan pikalääkettä. Amerikka oli kahtiajakautunut jo ennen Trumpin presidentiksi valintaa. Hänen kaudellaan jakolinjat syvenivät ja vihamielisyys voimistui. Vaikka Trump lähtee, rauniot savuavat vielä pitkään.