Pääkirjoitus: Millä auto kulkee tulevaisuudessa?

Autokaupassa viime vuosi oli Suomessa synkkä. Henkilöautojen myyntimäärät laskivat koronatunnelmissa lähes 16 prosenttia vuodesta 2019.

Koronan tuoman epävarmuuden lisäksi lukuja voi selittää kuluttajien epätietoisuudella. Autoala on kovassa murroksessa, kun fossiilisista polttoaineista pitää siirtyä ympäristön kannalta parempiin. Autokaupassa renkaita potkivan kuluttajan on vaikea tietää, mikä hevonen tässä kisassa voittaa. Mikä voimanlähde on pidemmän päälle viisain valinta?

Aika moni on toki jo uskaltanut muutokseen mukaan, kuten tilastot selvästi kertovat. Ladattavien täyssähköautojen ja etenkin ladattavien hybridien myynti kasvoi niin, että useammassa kuin joka kolmannessa uudessa henkilöautossa voimalinjassa käytetään sähköä jossain muodossa.

Lyhyemmällä tähtäimellä juuri sähkö näyttäkin olevan henkilöautoilussa voittava käyttövoima. Ongelmaton tämäkään ei ole. Viime aikoina esille on nostettu erityisesti akuissa tarvittavien metallien tuotannon ongelmat. Keskustelu on lainehtinut rajuna myös Saimaan alueella paikallisten kaivoshankkeiden myötä.

Yksi keino päästöjen vähentämiseen on biopohjaisten polttoaineiden kehitys. Jo nyt bensamittarilla tankattavassa polttoaineessa on fossiilisen joukossa biopohjaista ainetta. Isossa mitassa biodieselit ja -bensat eivät kuitenkaan ongelmaa ratkaise. Jätettä tai kestävästi tuotettua raaka-ainetta ei maailmassa tähän riitä.

Esimerkiksi St1-yhtiön pääomistaja Mika Anttonen (Talouselämä 18.12.2020) näkeekin ratkaisun toisaalta biokaasussa, toisaalta uusissa vetypohjaisissa synteettisissä polttoaineissa.

Biokaasun etuna on myös mahdollisuus paikalliseen tuotantoon. EU-sääntely tosin näyttää hankaloittavan sen leviämistä henkilöautopuolella.

Synteettisten polttoaineiden osalta kynnyskysymys on sähkön hinta, sillä tuotantoprosessi syö tavattomasti sähköä. LUT-yliopisto on jo suunnitellut koelaitosta Joutsenoon.

Vaikka kehitys olisi nopeaakin, isommassa mitassa nämä ratkaisut voivat olla käytössä vasta 2030-luvulla. Kuluttaja joutuu siis elämään epävarmuudessa vielä pitkään.

