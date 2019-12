Me eteläkarjalaiset olemme häviävä laji. Nykyarvioiden mukaan täältä katoaa parissa kymmenessä vuodessa kolmen Ruokolahden verran porukkaa. Vauhti huimaa!

Tilastokeskus ennustaa, että 2040 maakunnassa asuu enää reilut 112 000 ihmistä.

Maakunta on elänyt perinteisestä teollisuudesta, eikä yrittäjyyden henki leiju täällä samaan tapaan kuin joissain muualla.

Tilannetta pahentaa se, että samalla vanhojen ikäluokkien osuus lisääntyy moneksi vuodeksi dramaattisesti. Jo nyt yhtä pikkulasta kohti täällä asuu monta eläkeläistä.

Elämän loppuvuosina suurin osa meistä tarvitsee yhteiskunnan palveluja enemmän kuin muina elinvuosinaan. Näin käy, vaikka ihmiset kuinka pysyisivät aiempaa terveempinä, jokainen hoitaisi itseään entistä paremmin ja vanhustenhoitoon saataisiin apua tekniikasta.

Hoitavia käsiä tarvitaan edelleen ja ne maksavat. Työssäkäyvien määrä määrittää, minkä verran käsiä pystytään tarjoamaan. Tällä väestökehityksellä kunnilta loppuvat rahat, ja valtio tarvitaan sote-palvelujen maksajaksi.

Etelä-Saimaan torstain yleisötilaisuudessa todettiin, että väestökatoa vastaan kannattaa taistella. Syntyvyyden kasvua ei näy. Sen sijaan näitä ryhmiä kannattaa kalastaa:

1) Muualle opiskelemaan lähtevät nuoret: Tälle ryhmälle pitää tarjota syitä palata. Jos tukiverkostot ovat täällä, tarvitaan enää töitä ja palveluja.

2) Tänne tulevat opiskelijat: Maakuntaan saapuvien opiskelijoiden mielikuva paikkakunnasta muuttuu opintojen aikana hyväksi. Harva silti jää. Tälle ryhmälle pitäisi olla joko töitä tai houkuttava yritysympäristö. Yliopiston tekemän työllistymiskyselyn mukaan tällä hetkellä vain 15 prosenttia valmistuvista jää.

3) Ulkomaalaiset innovaattorit: Suomessa on rauhaa, vakautta ja tasa-arvoa. Harva opiskelemaan saapunut silti jää. Lappeenrannassa yliopistolla on mahdollisuus houkutella osaajia. Enää tarvitaan työ ja mahdollisuus urakehitykseen.

Korkeakoulutettujen ja yrittäjien osuus korostuu, kun Etelä-Karjalan tulevaisuutta määritellään. Nämä vaikuttavat siihen, miten paljon alueella on työpaikkoja. Viimeisimpien tilastojen mukaan korkeasti koulutetut lisäksi tekevät enemmän lapsia kuin matalasti koulutetut.

Yrittäjyys korostuu työelämässä tulevaisuudessa kaikkialla. Täällä lähdetään takamatkalta. Maakunta on elänyt perinteisestä teollisuudesta, eikä yrittäjyyden henki leiju täällä samaan tapaan kuin joissain muualla. Yhä useampi täälläkin luo tulevaisuudessa oman työpaikkansa saman tapaan kuin Inkoosta muuttanut kastikeyrittäjä, Jävla sås bolagin Kaius Gestranius. ”Täällä ei ollut duunia, joten se piti tehdä itse. Siksi sitä soossia nyt on tuolla kaupoissa”, hän kertoi tilaisuudessa.

Nykyään yrittäjyydestä puhutaan paljon jo koulumaailmassa. Työelämän mallit ja asenteet opitaan kuitenkin kotoa.

Etelä-Saimaan tilaisuudessa perättiin myös nykyistä parempaa johtajuutta. Tähän on helppo yhtyä. Kenellä nyt on visio siitä, millainen Etelä-Karjalan pitää olla kymmenen vuoden päästä? Varmaan jollain. Mutta kuka sitä on kuullut?