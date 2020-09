Pääkirjoitus: Huijari linjan päässä, eikä valppainkaan aina välttämättä hoksaa urkkimista

Tuiki tärkeä ja kiireellinen tietopyyntö. Lipevä ääni, joka puhuu kuin tutulleen. Uhkauksin sävytetty yhteydenotto.

Konstit ovat monet, kun rikollinen yrittää tehdä rahaa uhrinsa tiedoilla. Huijaussoittoja ja -viestejä riittää laidasta laitaan, ja nykyään lähes jokainen onkin joutunut tekemisiin tietojen kalastelun kanssa.

Yritystä riittää kompuroivalla kielellä kirjoitetuista sähköposteista viralliselta kuulostaviin suomalaisiin soittajiin. Kun koko maailma on tavoitettavissa pienellä vaivalla, kannattaa kokeilla kovallakin riskillä. Etenkin kansainvälisissä huijausaalloissa syyllisen tavoittaminen on todella vaikeaa.

Poliisi varoitti jälleen tällä viikolla myös eteläkarjalaisia huijaussoitoista. Rahaa on hävinnyt jo useammalta henkilöltä. Kuten niin usein, pankkitunnuksia kalasteleva soittaja on piinannut etenkin ikäihmisiä.

Jos on tarkkana, huijaus on yleensä helppo tunnistaa. Luotettavat toimijat eivät koskaan tiedustele henkilö- tai pankkitietoja saati salasanoja puhelimitse. Yhteydenottoon liittyy yleensä tekijä, jolla epäily murennetaan. Se voi olla esimerkiksi tarjous, joka on liian hyvä ollakseen totta.

Viime aikoina tietoja on urkittu erityisesti koronan varjolla. Kasvomaskien kaupitteluun liittyneistä pankkikorttivarkauksista on siirrytty ryydittämään perätöntä korona-altistumistietoa etukäteen maksettavalla koronatestillä.

Valppaudella ei välttämättä selviä. Joskus voi käydä vahinko ja huomaa livauttaneensa luottamuksellisia tietoja henkilölle, joka puhelun päätteeksi alkaa selvästi tuntua huijarilta. Silloin ei pidä nolostua, sillä aika on rahaa.

Huijauksen kohteeksi joutuneen on nopeasti kartoitettava väylät, joissa paljastettuja tietoja voidaan käyttää hyväksi. Mitä nopeammin esimerkiksi pankki saa tiedon uhkaavista väärinkäytöksistä, sitä todennäköisemmin niiltä voidaan välttyä.