Pääkirjoitus: Jälkiehkäisylaki- muutos oli oikea

on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi se, että myös alle 15-vuotiaat saavat jälkiehkäisypillereitä ilman reseptiä. Muutos tapahtui vuonna 2015.

Väestöliiton keräämien tietojen mukaan muutos on yksinkertaistanut nuorten elämää. Epäilyt varhaisteinien kasvavasta innostuksesta seksikokeiluihin eivät ole toteutuneet, sillä lakimuutos ei näy ainakaan jälkiehkäisypillereiden myyntitilastoissa käytön kasvuna.

Se lienee kuitenkin varmaa, että lakimuutoksen ansiosta on ehkäisty ei toivottuja teiniraskauksia, sillä raskauden keskeytyksiä on tehty nuorten keskuudessa historiallisen vähän. Väestöliiton asiantuntijalääkärin Miila Halosen mukaan raskauden pelko on kuitenkin todellinen myös alle 15-vuotiailla, vaikka ymmärrys sen mahdollisuudesta ei välttämättä ole aina paras mahdollinen.

Ei toivotun raskauden keskeytys abortilla on paljon rankempi prosessi kuin jälkiehkäisypillerin ottaminen sählinkiin päättyneen harjoittelun jälkeen. Abortti voi olla myös traumaattinen kokemus nuorelle.

Siksi jälkiehkäisypillereiden vapautuminen ei poista kasvatuksen ja valistuksen tarvetta seksiin ja sen kokeilemiseen liittyvissä asioissa. Tehtävä kuuluu niin vanhemmille kuin koululle. Oleellista on, että nuorilla olisi mahdollisuus kysyä seksiin liittyvistä asioista ja että he myös saisivat asiallisia vastauksia.

Syytä olisi pikaisesti järjestää maksuton ehkäisy nuorille koko maassa, kuten joillakin paikkakunnilla jo on. Rahan puute ei saisi olla syy siihen, että ehkäisystä ei ole ollut mahdollisuus huolehtia.

Sekin on muistettava, että jälkiehkäisy ei suojaa seksitaudeilta.