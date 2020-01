Pääkirjoitus: Imatralla poikkeukselliset yt-neuvottelut

Imatran kaupunki irtisanoo yt-neuvottelujensa päätteeksi 29 palvelussuhdetta.

Niistä 17 päättyy kaupunkikehityksestä ja teknisistä palveluista, viisi hyvinvointi- ja koulutuspalveluista ja seitsemän konsernipalveluista.

Jo alun perin opetuspalveluissa kannettiin huolta lasten ja nuorten opetuksesta. Lopputuloksessa huoli on noteerattu, sillä suhteellisesti hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen henkilöstö selviää lähes kuivin jaloin.

Poikkeuksellista Imatralla on johtoryhmätasolle ulottuneet irtisanomiset. Kaksi johtoryhmään kuuluvaa henkilöä ei enää palaa kaupungintalolle. Lisäksi taloushallinnon johtamista tiivistetään, kun vastuuta siirretään entistä enemmän kaupunginjohtaja Kai Roslakan harteille.

Kaupungin edunvalvonnan kannalta johdon irtisanomiset sisältävät riskejä. Väestökadon kanssa rimpuileva Imatra kaipaa vetovoimatekijöitä ja uusia veronmaksajia. Löytyykö kaupungin kehittämistyöhön jatkossa aikaa ja resursseja? Vai siirtyykö tätä valtaa ja vastuuta esimerkiksi kaupunkikonserniin kuuluviin yhtiöihin, kuten Mitraan ja kehitysyhtiöön?

Kaupunki joutuu muutenkin tarkastelemaan organisaatiotaan uuteen asentoon. Väen ja samalla verotulojen väheneminen on tosiasia ja siksi palvelutuotantoa on tarkasteltava uudelleen.

Kulunut vuosi 2019 on ollut ankaraa aikaa julkisen sektorin työntekijöille Etelä-Karjalassa. Eksoten yt-neuvottelut jatkuvat, Imatran lisäksi Lappeenranta irtisanoi viime keväänä henkilöstöään teknisen varikon muutosten vuoksi ja pienemmissä kunnissa käytiin myös yt-neuvotteluja.

Kuntatalouksien tulevaisuus on edelleen sumea. Voikin kysyä, tuleeko yt-neuvotteluista uuden vuosikymmenen ilmiö kuntakentällä? Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen valmisteilla olevilla sote-ratkaisuilla on tässä iso rooli.