Pääkirjoitus: Niinistö ja Rinne puhuivat yhteistyön puolesta

Valtiopäivien avajaispuheet eivät välttämättä yllättäneet, mutta niissä oli vahva arvopainotus. Sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö että eduskunnan puhemies Antti Rinne (sd.) korostivat yhteistyön merkitystä. Niinistö muistutti kansanedustajia siitä, että ”ette ole täällä railoja leventämässä vaan niitä kaventamassa”. Niinistön mukaan vain yhdessä tekemällä eduskunta voi selvitä kunnialla kaudestaan.

Rinne alleviivasi, että yhteistyö voittaa vastakkainasettelun. Hänen mielestään rakentava politiikka on myös kaunista.

Presidentin ja todennäköisen tulevan pääministerin puheet voisi sivuuttaa perusviestinä juhlallisissa avajaisissa. Mutta niissä on syvällinen, huolestunut motiivi. Ne kertovat siitä, että politiikka on muuttunut repiväksi. Edellisen vaalikauden tapahtumat eivät tee kunniaa eduskunnalle tai hallitukselle, joiden toiminta määrittää vahvasti kansalaisten mielikuvaa politiikasta.

Myös vaalikampanjan aikaiset törkeydet sosiaalisessa mediassa sekä fyysiset uhkat vaalitilaisuuksissa saivat Niinistön ja Rinteen tuomitsemaan nykymenon lieveilmiöt.

Niinistö puhutteli eduskuntaa myös siitä, mitä kansalta saatu valtakirja merkitsee. Niinistö toivoi kansanedustajien olevan valtakirjan takaaman luottamuksen arvoisia. Samalla hän muistutti, että neljä vuotta istunut hallitus on nähty viimeksi vuosituhannen vaihteessa. ”Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön” saattoi olla piikki sekä kesken vaalikauden luovuttaneille pääministereille ja myös niille kansanedustajille, jotka ovat reilun kuukauden kuluttua ehdolla EU-vaaleissa.

Antti Rinne kehotti kansanedustajia olemaan ihmisiksi. Sillä ohjenuoralla olisi mahdollista tehdä kaunista politiikkaa, jossa erilaiset näkemykset sulautuvat lopulta yhteisiksi päätöksiksi. Tulevat vuodet näyttävät, miten arki vastaa juhlapuheita eduskunnassa, jossa voimasuhteet ovat historiallisen tasaiset.