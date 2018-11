Ammattikorkeakoulun ja yliopiston kampusten keskittäminen on vaikuttanut myönteisesti opiskelijoiden harrastusmahdollisuuksiin Lappeenrannassa.

Ammattikorkeakoulu muutti Skinnarilaan seitsemän vuotta sitten. Sen jälkeen samanmielisiä harrastajia on ollut helppo löytää 8 000 opiskelijan joukosta. Aktiivisen jalkapallo- tai muodostelmajoukkueen perustaminen onnistuu ongelmitta.

Keskittämisen suuret tavoitteet olivat toki muualla. Taloudellista synergiaa on haettu jo pitkään niin kiinteistöpuolelta kuin henkilöstökuluissakin. Tämän vuoden alussa oppilaitokset keskitettiin virallisesti saman konsernin alle. Sen yksi tavoite on lisätä opintojen houkuttelevuutta ja sujuvuutta niin, että opiskelijat voivat hyödyntää molempien oppilaitosten opetusta.

Sivutuotteena kehityksestä on saatu yhteistä kampuselämää. Hyvien liikuntamahdollisuuksien merkitystä ei kannata väheksyä.

Suomessa opiskelupaikan valintaan vaikuttaa eniten mielikuva opiskelukaupungista. Kansainvälisille opiskelijoille merkittävin kriteeri on opetuksen laatu. Näiden jälkeen on kuitenkin suuri merkitys sillä, millainen ilmapiiri oppilaitoksessa on. Viidakkorumpu kertoo helposti, jos harrastusten ja ystävien löytäminen on helppoa.

Tehtävää toki riittää. Tänä vuonna ilmestyneen vertailun mukaan Lappeenrannassa yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia käyttää tai on käyttänyt korkeakoulujen liikuntapalveluja. Ammattikoululaisten osalta luku on vain 24 prosenttia. Luvut eivät ole valtakunnallisessa vertailussa kärkeä.

Toisaalta ne eivät kerro koko totuutta opiskelijoiden liikkumisesta. Korkeakoululiikunnan piiriin eivät tilastoidu yksityisen puolen palvelut, joita on myös syntynyt Skinnarilan kupeeseen kiipeilyhallista kuntosaliin.

