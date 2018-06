Pääkirjoitus: Iisalmen ihme on ihmisten synnyttämä

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona näyttävästi Iisalmen ihmeestä. Otsikon alku provosoi: ”Luulitko, että Itä-Suomella menee huonosti?”

Iisalmen ihmeen taustalla on joukko tunnettuja yrityksiä. Metsäkonejätti Ponsse, kaiuttimia tekevä Genelec, ambulansseja valmistava Profile Vehicles ja maanalaisen rakentamisen laitteita valmistava Normet edustavat kansainvälisesti arvostettua huippuosaamista. Eikä pidä unohtaa juomanvalmistaja Olviakaan.

Iisalmen sijainti ei ole ihanteellinen teolliselle toiminnalle. Silti yllä mainitut ja monet muut yritykset ovat juurtuneet Iisalmeen. Menestys ei nojaudu pelkästään kaupungin kokoon tai sijaintiin. Vielä tärkeämpää ovat siellä asuvat ihmiset. Iisalmeen on osunut ennakkoluulottomia yrittäjiä, joiden rohkeus ja uutteruus sataa nyt koko seudun laariin.

Länsi-Suomi on tilastojen valossa Itä-Suomea selvästi elinvoimaisempi. Silti Itä-Suomikin voisi pärjätä nykyistä paremmin. Jos Iisalmeen vertaa, Etelä-Karjalan sijainti on paljon parempi.

Iisalmen elinkeinojohtaja Terho Savolainen kehuu Hesarin haastattelussa aluetta Itä-Suomen Pohjanmaaksi. Kateuden sijaan täällä kannattaisi miettiä, miten pala pohjalaista yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä siirtyisi Etelä-Karjalaan.

Etelä-Karjalassa näkyy merkkejä matkailijoiden määrän kasvusta. Matkailijoita tulee Venäjän lisäksi muualta Euroopasta ja Aasiasta. Se on hyvä alku. Matkailussakin on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.