Pääkirjoitus: Eksoten palkkapommia ei pääse kikkailemalla karkuun – Kuntien lisälasku tietää ankaria aikoja kunnille

Eksote suunnittelee palkkaharmonisointiin liittyvien palkkarästien ja palkankorotusten lisäämistä kuntien ensi vuoden jäsenmaksuosuuksiin. Kertaluonteisen lisälaskun suuruus on yhteensä 37,9 miljoonaa euroa.

Käytännössä seuraavan kolmen vuoden aikana jäsenkuntien maksuosuus nousee jopa 65 miljoonaan euroon, kun palkkojen harmonisointi näkyy täysimääräisenä Eksoten palkkakuluissa.

Tilanne on kääntymässä jäsenkuntien näkökulmasta taloudellisesti juuri niin hankalaksi kuin pelättiin. Eksoten johdon virheiden vuoksi palkkaharmonisointi on jätetty aikoinaan hoitamatta ja nyt on laskun maksun paikka. Kikkailuilla laskua ei karkuun pääse.

Jättimäinen yllätys tämä ei kunnille silti voi olla. Ne ovat hyötyneet takavuosina, kun asiaa ei ole hoidettu.

Eksotelle asian hoitaminen kertarysäyksellä voi olla parasta. Asia saadaan pois päiväjärjestyksestä ja Eksote voi keskittyä tärkeään ydintehtäväänsä eli ihmisten terveydestä huolehtimiseen. Kaiken lisäksi korona kiusaa ja hämmentää kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattialaisia eri puolilla Suomea. Ylimääräisiä huolia tai repivää julkisuutta ei enää tarvita.

Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila arvioi Etelä-Saimaassa (E-S 25.11.2021), että Eksoten lisälasku on joillekin jäsenkunnille elämän ja kuoleman kysymys. Näin voi hyvinkin olla.

Jos pienten kuntien taloudelliset resurssit eivät kestä, ne voivat kaatua suurempien naapurikuntien syliin joko pakkoliitoksin tai vapaaehtoisesti. Imatralla ja Lappeenrannalla on paras kyky sietää iskua, mutta kovin montaa "palkkapommia" nekään eivät kestä.

Hallitus on tarjoillut kunnille lisää euroja koronatukina ja harkkinanvaraisina avustuksina. Ne voivat kantaa vaikeimman yli, mutta ilmassa on nyt aitoja riskejä.

Palkkaharmonisointiin liittyviä ongelmia voi löytyä vielä muualtakin Suomesta. Ne voivat vielä tuoda uusia mausteita tilanteeseen, jos asioita ryhdytään ratkaisemaan valtakunnallisella tasolla esimerkiksi sote-uudistuksen yhteydessä.

harri.manskinen@esaimaa.fi