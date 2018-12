Pääkirjoitus: Kaupan alalla edessä muutoksia

Kaupan ala kasvaa Kaupan liiton ennusteen mukaan tänä vuonna kolme prosenttia viime vuoteen verrattuna. Maltillista kasvua on luvassa myös ensi vuodelle. Taustalla on muun muassa hyvä työllisyyskehitys, jonka uskotaan jatkuvan ensi vuonnakin.

Kaupan alalla on silti edessään muutoksia, jotka ovat jo näköpiirissä. Digitalisaatio muuttaa kuluttajien ostoskäyttäytymistä ja se vie alaa yhä vahvemmin verkkoon. Tämä näkyy kaupan joulusesongissa tänäkin vuonna. Osalle kiireisistä kuluttajista verkkokauppa on jo luonnollinen tapa toimia, ja siihen alan on kyettävä vastaamaan.

Kaupan liiton ennusteissa näkyy toinenkin ilmiö. Suomalaisten ikääntyminen voi tulevaisuudessa heikentää alan näkymiä. Vanheneva väestö hidastaa yksityistä kulutusta ja se vaikuttaa vähittäiskaupan kasvuun. Ennusteen mukaan ruoan ja vaatteiden kulutus kääntyy laskuun jo lähivuosina.

Paikallisesti vähittäiskauppa on myös muutoksessa. Globaalit megatrendit vaikuttavat maakunnissakin, mutta muuta kotikutoista tapahtuu koko ajan. Lappeenrannassa Kauppakeskus Iso-Kristiina on jo muuttanut kuluttajien tottumuksia ja vienyt asiakkaita muilta. Saamaan aikaan Valtakadun ympäristössä olevaan vanhaan keskustaan on ilmestynyt tyhjiä ikkunoita. Vanhojen kauppakeskusten tiloihin suunnitellaankin jo laajoja muutoksia ja uutta käyttöä.

Imatralla Imatrankosken kaupallisessa keskuksessa mietitään myös kuumeisesti tulevaisuutta. Osa ravintoloista kipuilee jo. Lisäksi kauppiasyrittäjät ovat aiheestakin huolissaan Imatrankosken vetovoimasta, sillä Mansikkalan tilaa vievän kaupan keskus on imaissut yhä kasvavan osan imatralaiskuluttajien euroista.