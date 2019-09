Pääkirjoitus: Halukkuus verojenmaksuun vähenee—Yli 3000 lyhytaikaista vuokrausta harjoittavista vuokranantajista jätti viime vuonna vuokratulonsa ilmoittamatta

Yli kolmannes lyhytaikaista vuokrausta harjoittavista vuokranantajista jätti viime vuonna vuokratulonsa ilmoittamatta verottajalle. Tuloja jätettiin verohallinnon mukaan kertomatta noin 15,4 miljoonan euron verran, mikä tarkoittaa valtiolle noin viiden miljoonan euron menetystä.

Tappio ei ole valtion rahoissa suuren suuri, mutta on silti osa yhteiskunnan rahoitusta. Tulojen pimittäminen syö veropohjaa, vääristää kilpailua majoitusyrittäjien välillä ja rapauttaa luottamusta järjestelmää kohtaan. Veroja maksetaan silloin mukisematta, kun voidaan luottaa siihen, että muutkin maksavat.

Suomalaisten halukkuus maksaa veroja tosin on heikentynyt muutenkin. Taksamittarien vapaaehtoisuus takseissa vähensi verotuloja, vaikka ajot lisääntyivät. Myös kiinteistöverot jäävät vuosittain aika monelta maksamatta. Parantamisen varaa on siis usealla taholla.

Verohallinto ei kerro, mikä osuus vuokranantajista on Airbnb-vuokraajia, mutta ylitarkastaja Timo Puiron mukaan Airbnb on ”alan merkittävin toimija” (Verkkouutiset 13.9.). Airbnb on osa uudenlaista yritystoimintaa, alustataloutta, jossa välitetään kuluttajille yksityisten henkilöiden tarjoamia palveluja. Se on avannut monille uusia mahdollisuuksia lisätä ansioitaan. Tällaista pientä liiketoimintaa harjoitettaessakin tulisi muistaa hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet. Laiminlyömällä verojenmaksun toiminta ajaa vain itsensä vaikeuksiin.

Alustatalouden suurimmat ongelmat ovat usein siellä, missä alustayhtiö suoraan kontrolloi työntekijöitä, mutta pitää heitä yrittäjinä. Kannattavuus saavutetaan, kun sosiaalikulut jäävät ”yrittäjiltä” saamatta.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi