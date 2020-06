Pääkirjoitus: Korona on piiskannut luovuuteen

Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän kyselyn perusteella suomalaiset yritykset ovat löytäneet aseekseen luovuuden, kun ne ovat kamppailleet keskellä koronakriisiä. Peräti yli kolmannes kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti kehittäneensä uusia tuotteita, palveluja tai liiketoimintoja.

Kyselyn tulokset kertovat, että suomalainen yritystoiminta ei ole enää pelkästään pitkien piippujen juureen betonoitunutta massatuotantoa kuten teollistumisen aikakaudella. Toisaalta nopeat uudet tuotteistamiset kertovat myös yritysten ja yrittäjien sitkeydestä. Hanskojen tiskiin pudottamisen sijaan yrityksissä on päätetty taistella olemassaolon puolesta.

Koronakriisi ei ole vielä ohi. Sen talousvaikutusten arvioiminen on vielä ennenaikaista. Yrittäjienkin keskuudessa huoli tulevasta painaa yhä. Joka kymmenes yritys kertoi kyselyssä pelkäävänsä yhä konkurssia. Konkurssin pelko ei ole vähentynyt toukokuussa tehdystä vastaavasta kyselystä.

Kyselyn tulokset kertovat myös siitä, miten epäoikeudenmukainen virus korona on. Neljänneksellä yrityksistä liikevaihto on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Toisella neljänneksellä liikevaihto on vähintään puolittunut.

Suomalaisen vientivetoisen yhteiskunnan kannalta olisi toivottavaa, että korona helpottaa mahdollisimman nopeasti muuallakin maailmassa. Kun vientimaissa talous seisoo, seisovat suomalaisen teollisuuden tuotteetkin. Tämä näkyy isojen teollisuusyritysten lomautuksina ja irtisanomisina.

Suomalainen yhteiskunta kestää kriisejä. Terveydenhuolto on selvinnyt koronataistelusta kansainvälisessä vertailussa erinomaisesti. EK:n kyselyn tulokset kertovat myös siitä, että suomalainen yhteiskunta toimii muutenkin. Hyvä koulutus ja korkeatasoinen tutkimus auttavat uuden luomisessa. Maailmanlaajuinen kriisi avaa uusia mahdollisuuksia. Suomalaisilla on tässä koronan jälkeisessä ajassa mahdollisuuksia päästä sellaisille markkinoille, joista ei maaliskuun alussa ollut tietoakaan.