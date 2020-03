Pääkirjoitus: Nokiassa isojen muutosten aika

Suuret muutokset jatkuvat Nokiassa. Tietoliikenneyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu, kun intialainen Rajeev Suri jättää paikkansa elokuussa. Nokia tiedotti maanantaina, että uusi toimitusjohtaja on Pekka Lundmark. Lundmark siirtyy Nokiaan Fortumin toimitusjohtajan paikalta.

Kun myös hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa jättää yhtiön kevään aikana, on vaihtuvuus Nokian korkeimmassa johdossa häkellyttävän samanaikaista ja suurta. Bloomberg ounasteli keskiviikkona, että Nokia on tekemässä suuria muutoksia liiketoimintaansa lähiaikoina.

Rakenteellisia muutoksia ja säästöohjelmia ennakoivat myös analyytikot. Esimerkiksi sijoittajayhteisö Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen muistuttaa, että Nokian pitää siirtyä Alcatel-Lucent-fuusion jälkeen seuraavaan vaiheeseen. Rautanen pitää Surin vaihtamista Lundmarkiin positiivisena asiana.

Viime vuoden loppu oli Nokialle raskas. Yhtiön kolmannen neljänneksen tulos oli valtava pettymys. Se johti yhtiön osakekurssin romahtamiseen. Syynä ongelmiin on Nokian kompastelu viidennen sukupolven 5g-matkapuhelintekniikassa.

Jos Nokia haluaa Lundmarkin aloittavan isot rakenteelliset muutokset, niitä pitää odottaa vielä puoli vuotta. Lundmark aloittaa Nokian ruorissa vasta syyskuun alussa. Väliaika on pitkä, joten jotain tapahtunee jo seuraavien kuukausien aikana.

Surin vaihtuminen Lundmarkiin on osaltaan viesti siitä, että yhtiö toimii aktiivisesti, kun muutoksia tarvitaan. Lundmarkin ansioluettelo on vaikuttava. Hän on toiminut Fortumin lisäksi myös pörssiyhtiö Konecranesin toimitusjohtajana. Lundmarkilla on vakaan ja aikaansaavan johtajan maine.

Lundmarkilla on myös Nokia-kokemusta kymmenen vuoden ajalta viime vuosituhannen lopulta. Tosin siitä Nokiasta jäljellä taitaa olla vain yhtiön nimi.

pekka.lakka@kaakonviestinta.fi