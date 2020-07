Entistä useampi lappeenrantalainen näkee kotinsa ikkunasta Saimaan. Ja entistä useampi kaupunkilainen pääsee kiertämään viehkoja rantaraitteja Saimaan tuntumassa.

Lappeenrannan fiksuna päälinjana on ollut jättää rannat kaikkien kaupunkilaisten nautittavaksi. Hulppeita asuinpaikkoja on tarjolla ilman että tontti menee rantaan asti.

Parikymmentä vuotta on rakennettu Pikisaarta, Viipurin vanerin aluetta ja Kahilanniemeä. Sahateollisuus oli tulppana kaupunkilaisten ja Saimaan välissä.

Ranta-alueet on kannattanut ehdottomasti vallata asumiseen, vaikka urakka maanvaihtoineen ja täyttömaineen on ollut poikkeuksellisenkin suuri.

Pikisaaren valmistuminen vie yllättävän pitkään. Viimeisten kahdeksan kerrostalon rakentamiseen voi mennä vielä kymmenenkin vuotta.

Saimaata pidetään matkailutäkynä. Mutta erityisesti kaupunkilaisille Saimaa on tärkeä ja rakas.

Harvalla kaupungilla on vastaavaa Saimaa-valttikorttia. Ranta-alueiden asunnot tuppaavat olemaan kalliita, mutta rannalla kulkeminen on ilmaista. Rantojen lähelle on rakennettu myös vuokra- ja asumisoikeustaloja.

Ainonkatu oli ennen ainoa rantakatu Lappeenrannassa. Edelleen se tarjoaa taustan monille valokuville ja matkailuelämyksille. Oli hienoa, että kaupungin päättäjät huolehtivat siitä, että uusi Ainonkatu 29:ään valmistuva rakennus sopii jotakuinkin olemassa olevaan taloriviin.

Rakentaminen rannoillakin on ollut erittäin tehokasta, ja talot ovat jopa möhkälemäisen suuria. Tämän takia ympärillä on oltava kunnon puistoja ja metsääkin mielellään lähellä. Näistä ei ole enää varaa yhtään tinkiä.

Hyvä että Saimaa-uimarantoja on otettu uudelleen kaupungin hoitoon. Kunpa vielä saisi Saimaan veden myös kaupungin rannoilla parempaan kuntoon. Siitäkin kaupunkilaiset kiittäisivät.