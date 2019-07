Pääkirjoitus: Nuohoojarekisteri olisi hyvää palvelua

Kiinteistöjen omistajilla on vapaus valita nuohooja markkinoilta. Sopimusperusteinen nuohousjärjestelmä tarkoittaa samalla sitä, että kun aiemmin piirinuohoojat ottivat yhteyttä asiakkaisiin, kasvaa nyt kiinteistöjen omistajien vastuu huolehtia nuohouksesta lain vaatimin väliajoin.

Nuohouspalvelujen tarjonnan vapautuessa kilpailulle on pelätty sitä, että nuohousten tarjonta varsinkin haja-asutusalueilla heikkenee. Tämän logiikan mukaan alan yrittäjät haluavat mieluummin tehdä työtään siellä, missä asiakkaitakin on runsaasti.

Käytännössä muutos ei näkyne kovin paljon. Tutut nuohoojat hoitavat pitkälti samoja kiinteistöjä edelleen, vaikka piirinuohous on jäänyt historiaan. Tosin kun kilpailu on vapautunut, hinnoilla lienee merkittävä rooli markkinoiden uusjaossa.

Nuohoojaa etsivällä kuluttajalla ei ole kuitenkaan helpoin urakka etsiä alueen ammattilaisia, koska nuohoojista ei ole kattavaa rekisteriä. Omanuohooja-palvelussa on listattu ammattilaisia, mutta vain alan keskusliiton jäseniä. Nuohousalan keskusliiton ulkopuoliset ammattilaiset voi löytää vain esimerkiksi yrittäjien omilta kotisivuilta tai mainoksista.

Nuohouksessa on kysymyksessä sellainen palvelu, jota lain mukaan on käytettävä säännöllisin väliajoin. Tämän vuoksi on suotavaa, että asiakkaalla on mahdollisuus kartoittaa helposti kaikki saatavilla olevat vaihtoehdot. Nuohousuudistuksen etenemistä seuraa ja valvoo sisäministeriön asettama seurantaryhmä. Ryhmä pohtii myös kattavaa nuohoojarekisteriä. Pätevät nuohoojat yhteen rekisteriin kokoava päätös olisi asiakkaiden palvelua.