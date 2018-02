Pääkirjoitus: Jäähallityöryhmä uskalsi esitellä rohkeita ratkaisuja

Lappeenrannan kaupungin asettama monitoimijäähallin rakentamista valmisteleva työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Seuraavaksi asia siirtyy päättäjille. Budjettipäätöksiä hallin rakentamisesta on odotettavissa vuoden lopulla.



Sitä ennen päättäjien ja veronmaksajien arvioitavaksi on tuotava faktat ja niihin liittyvät eurot avoimesti. Kun lopullisia linjauksia tehdään, on myös muistettava tulevan hallin käyttötarkoitus ja –ikä. Halli tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.



Työryhmä ansaitsee joka tapauksessa kiitoksen rohkeudestaan ja vaihtoehtojen monipuolisuudesta. Se uskalsi ajatella Kisapuistoa pidemmälle käydessään läpi erilaisia mahdollisuuksia.



Erityisesti Lappeenkadun vaihtoehdon nostaminen keskusteluun kertoo siitä, että työryhmä on uskaltanut pohtia jätti-investointia myös elinkeinopoliittisena ratkaisuna. Epäilemättä Lappeenkadun kattaminen nousee omaan hintaluokkaansa. Vaihtoehtona se voisi olla kaavamuutoksineen ja valituksineen kaikkineen sellainen ratkaisu, jonka valmistuminen kestäisi pidempään.



Kisapuisto on vaihtoehdoista helpoin ja kenties aikataulultaan nopeimmin toteutettavissa. Se on ainoa vaihtoehto, johon ei käytännössä kaavamuutosta tarvita.



Uuden hallin sijoittaminen Kisapuiston alueelle on varmasti varteenotettava vaihtoehto. Liikenteellisesti paikka on silti ollut jo pitkään hankala varsinkin liigapelien ja muiden suurempien tapahtumien aikaan. Jos ratkaisuksi tulee Kisapuisto, liikennejärjestelyt on saatava nykyistä paremmaksi.

Harri Manskinen

harri.manskinen@esaimaa.fi