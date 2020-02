Pääkirjoitus: Jos ei saada vauvoja, pitää houkutella osaajia

Etelä-Karjalan pitäisi saada väkimäärän väheneminen kampitettua.

Syntyvyys laskee, ja väestö ikääntyy. Etelä-Karjalan keskussairaalassa syntyi viime vuonna 816 lasta. Määrä laski edellisvuodesta ja jäi jo kolmannen kerran alle tuhannen. Kehitys tarkoittaa väestön vanhenemista.

Jotta seutu pysyisi virkeänä ja rahat riittävät palveluihin, työssä käyvää väkeä pitää olla riittävästi. Tärkeimpänä keinona tähän on pidetty työpaikkoja. Ajatusmallin mukaan houkuttava työpaikka tuo mukanaan hyvän veronmaksajan. Näin pitäisi saada erityisesti korkeasti koulutettuja.

Tällä hetkellä yhtälö on kuitenkin vaikeampi. Erityisesti seudun it-alan yrityksillä on jatkuva pula osaajista. Esimerkiksi koodareista on tällä hetkellä maailmanlaajuinen kilpailu. Heidän saamisensa Lappeenrannan seudulle vaatii, että palaset loksahtelevat kohdalleen.

Kaksi vuotta sitten kaupunki ja alueen yritykset tekivät yhteisen markkinointikampanjan, joilla houkuteltiin työntekijöitä seudulle. Joitain osaajia tämän avulla löytyikin.

Alueen imagotyötä pitää jatkossakin tehdä. Valtteja ovat Etelä-Karjalassa elämän helppous, hiljaisuus ja luonto – ja kahden tunnin junamatka pääkaupunkiin.

Saimaan ympäristön vahvuuksien markkinoinnissa Kaakkois-Suomen kannattaa tehdä myös yhdessä työtä.

Toki yrityksetkin voivat miettiä keinojaan. Uudenkaupungin autotehtaan rekrytointiprosessi pari vuotta sitten meni niin, että yritys jalkautui ympäri Suomea etsimään muuttohalukkaita. Myös Lappeenrannasta lähti silloin väkeä työn perässä.

Työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisongelmaa on muuallakin Suomessa. Siihen ei ole helppoa vastausta. Lähtökohta on kuitenkin hyvä, kun on työpaikkoja on tarjolla.

eeva.sederholm@esaimaa.fi