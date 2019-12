Pääkirjoitus: Lakimuutos ulkomaalaisten maakaupoista tulee tarpeeseen — Kansainvälinen turvallisuusilmasto on muuttunut, Suomea pitää puolustaa myös rauhan ajan olosuhteissa

Suomi kiristää ulkomaalaisten maakauppoihin liittyvää lainsäädäntöään. Ensi vuodesta lähtien puolustusministeriö voi puuttua ulkomaalaisten maakauppoihin, jos se katsoo, että ne vaarantavat kansallisen turvallisuuden.

Lakimuutoksen perusteluissa puhutaan muuttuneesta turvallisuustilanteesta ja erikseen Itämeren heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

Lakimuutos on tarpeellinen. Suojelupoliisi ja puolustusvoimat ovat olleet huolissaan osasta ulkomaalaisten kanssa tehdyistä maakaupoista.

Jatkossa tiukempi linja koskee erityisesti EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevia ostajia. Kansallisuuksia ei ole laissa erikseen esitelty. Suomessa tehdään eniten kauppoja venäläisten ja kiinalaisten kanssa.

Vaikka ulkomaalaisten kanssa tehtyjen kiinteistökauppojen määrä ei ole järin suuri, kaikkia kiinteistökauppoja ei pidä katsoa sinisilmäisesti. Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi vaarantaa suomalaisten turvallisuutta kriisitilanteiden aikana.

Suomessa on myös paljon eri tiedustelupalvelujen väkeä, jota strategisesti arkaluonteiset paikat varmasti kiinnostavat. Tällaisia on ovat puolustusvoimain alueiden lisäksi esimerkiksi energiantuotantoon liittyvät alueet sekä tieto- ja viestintäliikenteen solmukohdat.

Venäjän aktivoituminen hybridivaikuttamisessa on noteerattu kansainvälisestikin. On selvää, että toimintaa on myös Suomessa.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa Taipalsaaren Sarviniemen maakaupat nousivat julkisuuteen, kun puolustusvoimat vastusti ampuma-alueensa naapurissa olevan maa-alueen myymistä venäläisomistukseen.

Lakimuutosta voi pitää myös Suomen turvallisuusviranomaisten viestinä. Suomi puolustaa intressejään ja seuraa alueella olevaa toimintaa kokonaisturvallisuuden näkökulmasta myös rauhan ajan olosuhteissa.