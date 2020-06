Pääkirjoitus: Lappeenrannan kannattaa selvittää, onko elvytysrahaa saatavilla kunnon retkeilyreittien luomiseen – Lahoavien pitkospuiden korjaaminen ei riitä luontomatkailijoiden houkuttelemiseen

Luontokohteet ovat tänä vuonna nousseet mittaamattomaan arvoon, ja Lappeenrannassakin retkeilyreitit ovat olleet kovassa käytössä. Paikallisia on nähty tungokseen asti niin Rantaraitilla kuin Mikonsaaren luontopolullakin.

Puitteet ovat Saimaan sylissä upeat: on saaristoluontoa käkkärämäntyineen ja jyhkeine kallioineen, hiekkarantaa, ja kirkasta vettä – lyhyellä etäisyydellä leppoisasta kaupunkikeskustasta.

Matkailuihmiset ovat oikeassa puhuessaan Saimaa-kokemuksesta Lappeenrannan matkailuvalttina. Näissä maisemissa riittää tallattavaa.

Saimaan olemassaolo ei kuitenkaan yksin riitä luontomatkailijoiden houkuttelemiseksi.

Katsokaa vaikka Repovedelle: suositussa kansallispuistossa on yhdessä kohteessa reittejä yli 40 kilometriä, ja ne on viitoitettu ja merkattu yhtenäisillä maalimerkeillä.

Isoja kävijämääriä houkuttelevia luontokohteita yhdistää se, että reitit, kartat, opastukset ja palvelut ovat helposti saatavilla ja isosti esillä.

Niin upeat kuin Lappeenrannan puitteet ovatkin, hajanaisista kohteista ei synny kunnon reittiverkostoa. Osassa nykyisiäkin kohteita merkinnät ovat epäselviä ja pitkospuut lahoavat. Ympäristötoimen mukaan jopa polkujen huoltovastuut ovat epäselviä.

Rantaraitti on huolella rakennettu poikkeus – on ilo, että sellaisia on mahdollista luoda lisää. Kun kohderyhmänä ovat matkailijat, mittakaavaa on yksittäisten kilometrien sijaan soviteltava kymmeniin.

Oiva esimerkki löytyy juuri avatulta Saimaan saaristoreitiltä, jossa lauttayhteys avaa eteläisen Saimaan pyöräilijöille uudella tavalla.

Hallituksen kesäkuun alussa antamassa lisätalousarviossa esitetään kymmenien miljoonien määrärahoja luontoon. Mainittuja kohteita ovat esimerkiksi luonto- ja viheralueet sekä lähivirkistysalueiden kunnostus.

Nyt kannattaa selvittää, voiko tätä rahaa saada myös näille tienoille rantaraittiverkoston merkkaamiseen, palvelujen kokoamiseen ja markkinointiin.

aino.heikkonen@esaimaa.fi