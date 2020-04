Pääkirjoitus: Suojainkohu synnyttää epävarmuutta

Kohu hengityssuojainten hankinnasta ei ota laantuakseen. Maanantaiaamuna Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen totesi Ylen haastattelussa, että Kiinasta viidellä miljoonalla eurolla tilatut suojaimet ovat käyttökelvottomia.

Myöhemmin päivällä Huoltovarmuuskeskus oikoi tiedotteella johtajansa sanomisia. Käyttökelvottomuus koskeekin sairaalakäyttöä, mutta kotihoidossa niitä voi käyttää. Viikonlopun aikana kuitenkin uutisoitiin suojainten aiheuttavan allergisia reaktioita.

Tilaus Kiinasta epämääräisten bisnestahojen välittämänä johti Huoltovarmuuskeskuksen johtajan potkuihin. Lisäksi Keskusrikospoliisin tutkii, onko suojainkaupoissa tapahtunut petos.

Suojainsoppaa voisi pitää surkuhupaisana, ellei kysymys olisi elintärkeästä asiasta.

Päättäjät ovat onnistuneet koronaviestinnässään voittopuolisesti hyvin. Viestinnällä on lopulta keskeinen merkitys viruksen torjunnassa. Hyvä, totuudenmukainen ja selkeä viestintä leikkaa siipiä epämääräisiltä huhuilta. Selkeällä viestinnällä suomalaiset on saatu pääosin pysymään kotonaan, ja viranomaisten ohjeita on noudatettu kuuliaisesti.

On äärimmäisen tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat luottaa varusteisiinsa. Siksi on surkeaa, kun vellova suojavälinekohu aiheuttaa liikaa huolta ammattilaisten keskuudessa. Työn paineet näinä aikoina ovat muutenkin valtavat.

Viikonlopulla maailman huippuartistit järjestivät spektaakkelimaisen virtuaalikonsertin, jolla he osoittivat tukeaan hoitoalan ammattilaisille ympäri maailman. Hoitajat ja lääkärit taatusti arvostavat maailmantähdiltä ja tavallisilta kaduntallaajiltakin saamaansa henkistä tukea. Taistelussa koronaa vastaan pelkkä henki ei riitä. Virus on osoittautunut niin vaaralliseksi, että kaikkien välineiden on oltava viimeisen päälle kunnossa.