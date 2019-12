Pääkirjoitus: Briteiltä selvä viesti mutta hämärä näkymä

Britannian parlamenttivaalien tulos ei jätä sijaa selittelylle. Pääministeri Boris Johnsonin johtama konservatiivipuolue otti suurimman voittonsa sitten 1980-luvun. 40 vuotta sitten konservatiiveja johti legendaarinen Margaret Thatcher. Ei Johnsonia vielä Thatcherin kastiin legendaarisena pääministerinä voi nostaa, mutta merkittävän vaalivoiton hän joka tapauksessa saavutti.

Äänestäessään Johnsonin puolesta britit olivat työväenpuoluetta vastaan. Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyniä kohtaan tunnetaan sen verran paljon inhoa, että asetelma oli otollinen Johnsonin kannalta.

Tuoreiden tutkimusten mukaan lievä enemmistö brittejä on EU-jäsenyyden puolella. Vaalien tulos näyttää ihan muuta. Ääni Johnsonille oli myös kannanotto Britannian EU-eron puolesta. On vaikea kuvitella, mikä pysäyttäisi Britannian eron, kun kansa taas kerran äänesti sen puolesta uurnilla.

Johnsonilla riittää kuitenkin talkoita kotisaarella. Britannian vaalien suuri voittaja oli myös Skotlannin kansallispuolue. Puolueen agenda on Johnsonin kauhistus. Edessä voi olla jo toinen skotlantilaisen kansanäänestys, jossa mitataan kansan tahtoa Skotlannin itsenäistymiselle. Paradoksi vaalituloksessa onkin se, että Britannia eroaa EU:sta mutta saattaa hajota sisäisesti.

Vaikka vaalitulos käytännössä varmisti Brexitin, on Johnsonilla tekemistä muidenkin kuin skotlantilaisten kanssa. Britannian kansa on jakautunut. Noin puolelle kansasta EU-ero on hyvin epämieluisa. Kun ero aikanaan alkaa käytännössä realisoitua, voi kritiikki eropäätöstä ja sen puuhaihmisiä kohtaan muuttua aiempaa voimallisemmaksi. Silloin Johnson joutuu kertomaan selkokielellä senkin, miksi EU-ero ei tuokaan sellaista auvoa kuin hän on puhunut. EU-eron hyvien puolien maalailuissa populismi on loistanut tosiasioiden kustannuksella.