Pääkirjoitus: Koulutilat uuden edessä

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän edessä on iso investointi Imatralla. Osin 1950-luvun peruja olevat ammattiopisto Sammon tilat Mansikkalassa kaipaavat peruskorjausta. Toisaalta 26 000 neliön tilat ovat nykytarpeisiin liian suuret.

Kokonaisuuden hinnaksi arvioidaan 25 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä itse ei koe rahkeidensa riittävän näin mittavaan investointiin. Omistajakuntien on otettava paitsi kantaa remonttiin, myös kaivettava tarvittaessa veronmaksajien kuvetta.

Lappeenrannassa ammattiopiston toimintaa on viime vuosina tiivistetty. Yhtymä luopui Tukkikadun 7 000 neliön tiloista vuonna 2018. Nyt Pohjolankadulla on käynnistymässä purkutyömaa. Paikalle nousee uudisrakennus, joka pienentää tiloja liki 2 000 neliöllä. Remontin tieltä käynnistyy myös eräänlainen kokeilu, kun hius- ja kauneusala muuttaa kauppakeskukseen.

Imatralla ylimääräistä tilaa ammattiopistolta on saatu tähän asti vuokrattua kaupungille. Uusien koulukeskusten myötä tarvetta väistötiloille ei enää ole.

Etäaika on osoittanut, että seinät menettävät merkitystään. Ammatillista opetusta viedään enenevässä määrin työpaikoille. Tulevaisuudessa vain kolmasosan siitä arvioidaan tapahtuvan perinteisissä oppitiloissa. Koulutuskuntayhtymä näkeekin opetusalojen keskittämisessä keinon pienentää tilainvestointeja. Koulutuksia sijoitettaisiin osin Imatralle ja osin Lappeenrantaan. Tasapuolisuus on viisautta. Tarjontaa ei hevillä haluta supistaa kummassakaan kaupungissa.

Kuntien omistaman koulutuskuntayhtymän suunnasta päättävät poliitikot ovat ison asian äärellä. Neliöistä puhuminen on vielä helppoa, mutta nyt kyse on opetuksen sisällöstä, sen vetovoimaisuudesta ja koko alan tulevaisuudesta. Tyhjillä seinillä ei kiinnitetä nuorta kotiseudulleen, jos opetus on saatavilla tasokkaammin virtuaalisena toiselta puolen Suomea. On tiedettävä, mihin tiloissa kannattaa panostaa.

