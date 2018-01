Pääkirjoitus: Ilmastonmuutos vahvisti otettaan - Vuosi 2017 nousi kuumimpien joukkoon

Päättynyt vuosi 2017 oli taas yksi mittaushistorian kuumimmista, toteaa YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO. Se perustaa arvionsa useiden maailman johtavien säätietoja keräävien laitosten tietoihin. Esimerkiksi Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan mukaan viime vuosi oli mittaushistorian toiseksi kuumin, kun taas Yhdysvaltain valtamerentutkimusorganisaatio NOOA rankkasi viime vuoden kolmanneksi kuumimmaksi.



NOOA:n mukaan arktisella alueella jääpeitteen kattavuus oli toiseksi pienin ja Etelämantereella, Antarktiksen alueella, pienin sitten vuoden 1979, jolloin mittaukset alkoivat.



Ilmastomuutoksen etenemisen toteamiseksi ei enää tarvita tutkimuslaitosten mittauksia. Ihmiset ympäri maailmaa ovat joutuneet omassa elämässään huomaamaan, että jokin on muuttumassa. Vuodenvaihteessa tykkylumi katkaisi sähköt Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa pahimmillaan viikoksikin. Merivesi velloo vapaana Suomenlahdella vaikka eletään jo tammikuun loppupuolta. Elokuussa Suomen oloissa poikkeuksellisen kova Kiira-myrsky riepotteli Etelä-Suomea.



Muutos on edennyt myös mielipideilmastoon. Ilmiötä ei enää kiistetä, vaan päättäjiltä vaaditaan nyt käytännön toimia. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan puolet suomalaisista sysää päävastuun ilmastonmuutoksen torjumisesta poliitikoille. Presidenttiehdokkaiden vaalitenttien perusteella viesti on myös kuultu, sillä useakin ehdokas otti esiin ilmastonmuutoksen uhkatekijänä.



Kansalaisten valmiudesta muutoksiin kertoo myös uutinen hybridiautojen suosion kasvusta. Poliitikkojen pitäisi tarttua hetkeen ja edistää päätöksillä tätä kehitystä.



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi